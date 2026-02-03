Meisterschafts-Ansage im Fokus: Nico Schlotterbeck sorgt beim BVB offenbar für Verwunderung

Dort hatte der deutsche Nationalspieler angesichts des schrumpfenden Rückstands auf Tabellenführer Bayern München eine Kampfansage in Richtung der Säbener Straße geschickt und betont, den Kampf um den Bundesliga-Titel noch nicht aufgegeben zu haben.

"Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden", sagte Schlotterbeck gegenüber DAZN. "Jetzt sind es sechs Punkte, es sind drei weniger als nach der Winterpause. Deswegen kann ich sagen und auch die Jungs, wir wollen jetzt angreifen."

Die Bayern waren am Samstag beim Hamburger SV nicht über ein 2:2-Remis hinaus gekommen, zuvor hatten die Münchner gegen den FC Augsburg (1:2) sogar ihre erste Niederlage in der Bundesliga kassiert. Dortmund nutzte den Patzer des Spitzenreiters, wenn auch mit ganz viel Mühe. "Wir haben heute mit etwas Glück gewonnen, das ist mir aber auch scheißegal", sagte Schlotterbeck: "So ist der Fußball, jetzt sind es sechs Punkte. Vielleicht fangen sie an, langsam zu überlegen."