Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, herrsche beim BVB Verwunderung und Irritation über die von Schlotterbeck getätigten Aussagen am Rande des 3:2-Siegs der Dortmunder über den 1. FC Heidenheim am Sonntagabend.
Meisterschafts-Ansage im Fokus: Nico Schlotterbeck sorgt beim BVB offenbar für Verwunderung
Dort hatte der deutsche Nationalspieler angesichts des schrumpfenden Rückstands auf Tabellenführer Bayern München eine Kampfansage in Richtung der Säbener Straße geschickt und betont, den Kampf um den Bundesliga-Titel noch nicht aufgegeben zu haben.
"Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden", sagte Schlotterbeck gegenüber DAZN. "Jetzt sind es sechs Punkte, es sind drei weniger als nach der Winterpause. Deswegen kann ich sagen und auch die Jungs, wir wollen jetzt angreifen."
Die Bayern waren am Samstag beim Hamburger SV nicht über ein 2:2-Remis hinaus gekommen, zuvor hatten die Münchner gegen den FC Augsburg (1:2) sogar ihre erste Niederlage in der Bundesliga kassiert. Dortmund nutzte den Patzer des Spitzenreiters, wenn auch mit ganz viel Mühe. "Wir haben heute mit etwas Glück gewonnen, das ist mir aber auch scheißegal", sagte Schlotterbeck: "So ist der Fußball, jetzt sind es sechs Punkte. Vielleicht fangen sie an, langsam zu überlegen."
- Getty
Ricken: "Die Bayern machen es einfach gut"
Schlotterbeck richtete seinen Blick dabei bereits auf das kommende Wochenende. Die Bayern spielen gegen die formstarke TSG Hoffenheim, aber "wir müssen natürlich weiter punkten. Wir probieren, da zu sein", meinte der Innenverteidiger. Der BVB gastiert beim kriselnden VfL Wolfsburg. Am 28. Februar kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen mit den Bayern in Dortmund.
In der Führungsriege der Schwarzgelben um Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl sähe man die Situation ein wenig anders. Dort hatte man es bisher tunlichst vermieden, das Meisterschafts-Wort in den Mund zu nehmen.
"Natürlich wollen wir diesen zweiten Platz am Ende des Jahres nicht mehr abgeben, ist doch klar. Was man einmal hat, will man behalten. Nach ganz oben muss man realistisch schauen, die Bayern machen es einfach gut. Normalerweise werden sie Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Champions-League-Sieger", meinte Ricken noch in der Winterpause in einem kicker-Interview.
- Getty Images
Sammer lobt Schlotterbeck für Kampfansage an die Bayern
Lob bekam Schlotterbeck indes von Klub-Berater Matthias Sammer. Dieser erklärte bei 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' bei Sky: "ich finde es wohltuend, wenn sich Nico Schlotterbeck nach dem Spiel äußert. Ich mag mutige Spieler. Er hat es jetzt geäußert und ich finde das gut."
Gleichzeitig müsste der BVB in den kommenden Wochen noch eine Schippe drauf legen, um den Bayern tatsächlich gefährlich werden zu können. "Das liegt nur an Bayern München, ob es ein Titelkampf wird, weil ich glaube, sie sind mit Abstand die Besten. Wir sind auf Platz zwei und das ist punktemäßig in Ordnung, aber um ganz oben anzugreifen, müssen sich schon noch ein paar Dinge verbessern", so Sammer.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. Februar, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - BVB (Bundesliga)
- 13. Februar, 20.30 Uhr: BVB - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- 17. Februar, 21 Uhr: BVB - Atalanta Bergamo (Champions League)