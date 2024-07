Der norwegische Nationalspieler hielt sich zur Vorbereitung auf die neue Saison in der Natur fit.

Starstürmer Erling Haaland hat sich in diesem Sommer in seiner norwegischen Heimat von der vergangenen Spielzeit erholt - und gleichzeitig auf die neue Saison vorbereitet. Bei seiner Rückkehr zu Manchester City zum Start in die Vorbereitung verriet er, wie es zu seinem durchaus ungewöhnlichen Trainingsprogramm kam.