"Mein Fußballherz mag das nicht": Liverpools Trainer Slot wünscht sich wegen einer Entwicklung die goldene Ära des FC Barcelona zurück

Vor allem der reduzierte Schutz für Torhüter in ihren Fünfmeterräumen fällt Slot bei Eckbällen und Freistößen auf. Auch hier sieht er die Premier League im Fokus. "Wenn ich mir ein Spiel der Eredivisie anschaue, sehe ich, dass Tore aberkannt und Fouls an Torhütern gepfiffen werden. Hier dagegen kann man einem Torwart fast ins Gesicht schlagen, und der Schiedsrichter sagt trotzdem: 'Spielt einfach weiter'", monierte Slot auf einer Pressekonferenz am Montag.

Die Entwicklung, dass immer mehr Tore nach ruhenden Bällen fallen, erkennt er "vor allem in der Premier League [...]. Das ist die neue Realität. Wenn ich mir andere Ligen anschaue, wird meiner Meinung nach nicht so viel Wert auf Standardsituationen gelegt."

Als Vorreiter gilt der FC Arsenal, der diese Saison in der Premier League bereits 16 Tore nach Ecken erzielt hat und am vergangenen Wochenende einen neuen Liga-Rekord für die meisten Siegtore nach Eckbällen aufstellte. Die Gunners sorgen bei ihrer Strategie für enorm viel Betrieb im Fünfmeterraum und sind vor allem darauf bedacht, den gegnerischen Torwart zu blocken. Inzwischen orientieren sich auch viele andere Mannschaften an Arsenals Vorgehen und sind damit ebenfalls erfolgreich, in der Bundesliga beispielsweise Borussia Dortmund.