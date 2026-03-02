Liverpools Trainer Arne Slot hat angesichts der zunehmenden Bedeutung von Standardsituationen im modernen Fußball und insbesondere in der Premier League große Bedenken.
"Mein Fußballherz mag das nicht": Liverpools Trainer Slot wünscht sich wegen einer Entwicklung die goldene Ära des FC Barcelona zurück
Standard-Tore sind im Trend - Arne Slot sieht die Entwicklung kritisch
Vor allem der reduzierte Schutz für Torhüter in ihren Fünfmeterräumen fällt Slot bei Eckbällen und Freistößen auf. Auch hier sieht er die Premier League im Fokus. "Wenn ich mir ein Spiel der Eredivisie anschaue, sehe ich, dass Tore aberkannt und Fouls an Torhütern gepfiffen werden. Hier dagegen kann man einem Torwart fast ins Gesicht schlagen, und der Schiedsrichter sagt trotzdem: 'Spielt einfach weiter'", monierte Slot auf einer Pressekonferenz am Montag.
Die Entwicklung, dass immer mehr Tore nach ruhenden Bällen fallen, erkennt er "vor allem in der Premier League [...]. Das ist die neue Realität. Wenn ich mir andere Ligen anschaue, wird meiner Meinung nach nicht so viel Wert auf Standardsituationen gelegt."
Als Vorreiter gilt der FC Arsenal, der diese Saison in der Premier League bereits 16 Tore nach Ecken erzielt hat und am vergangenen Wochenende einen neuen Liga-Rekord für die meisten Siegtore nach Eckbällen aufstellte. Die Gunners sorgen bei ihrer Strategie für enorm viel Betrieb im Fünfmeterraum und sind vor allem darauf bedacht, den gegnerischen Torwart zu blocken. Inzwischen orientieren sich auch viele andere Mannschaften an Arsenals Vorgehen und sind damit ebenfalls erfolgreich, in der Bundesliga beispielsweise Borussia Dortmund.
- Getty Images Sport
Arne Slot: "Denke an die Mannschaft von Barcelona vor 10 bis 15 Jahren"
Aber auch Liverpool nutzt Standards inzwischen mit ähnlichem Muster für sich. Erst beim 5:2-Sieg der Reds gegen West Ham United am Samstag durfte Slot dreimal nach Eckbällen über ein Tor jubeln, seine Spieler blockten Hammers-Keeper Mads Hermansen häufig mit Erfolg.
Slot findet an dem Trend dennoch überhaupt keinen Gefallen und vermisst mittlerweile mehr und mehr spielerische Elemente: "Gefällt mir das? Mein Fußballherz mag das nicht. Wenn Sie mich fragen, was ich unter Fußball verstehe, dann denke ich an die Mannschaft von Barcelona vor 10 bis 15 Jahren", betonte der Niederländer, dass für ihn das legendäre Barca-Team um Xavi, Andres Iniesta und Lionel Messi die Liebe zum Spiel verkörperte. Slot stellte ernüchtert fest: "Heute sind die meisten Spiele, die ich in der Premier League sehe, für mich keine Freude mehr." Dennoch seien die Partien im englischen Oberhaus "immer interessant, weil es so umkämpft ist, und das macht diese Liga so großartig", relativierte er.
FC Liverpool hat in FA Cup und Champions League noch Titelchancen
In der zweiten Saison unter Slot, der 2024 das schwere Erbe von Jürgen Klopp angetreten hatte, wird Liverpool den englischen Meistertitel aus der vergangenen Spielzeit nicht verteidigen können. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal ist mit 16 Punkten bereits zu groß, in den verbleibenden zehn Ligaspielen geht es für die Reds daher "nur" noch darum, einen Platz unter den Top-4 und damit die Qualifikation für die Champions League sicherzustellen. Aktuell steht man auf Rang fünf mit drei Punkten weniger als die davor platzierten Aston Villa und Manchester United.
Ein Sieg gegen Schlusslicht Wolverhampton am Dienstagabend ist daher Pflicht. Und auch im FA-Cup-Achtelfinale beim gleichen Gegner am Freitag will Liverpool unbedingt gewinnen, um sich eine Titelchance zu erhalten. Die hat man auch noch in der Champions League, wo man nach überzeugender Ligaphase im anstehenden Achtelfinale gegen Galatasaray Favorit ist.
Spätestens für das Hinspiel gegen den türkischen Meister am Dienstag kommender Woche soll auch Florian Wirtz wieder zur Verfügung stehen. Der zuletzt erstarkte deutsche Nationalspieler verpasste die beiden jüngsten Spiele wegen Rückenproblemen und fällt auch für die Ligapartie am Dienstag in Wolverhampton aus. Ein Einsatz im Pokalspiel an gleicher Stelle drei Tage später ist noch fraglich.
- Getty Images Sport
Die nächsten Spiele des FC Liverpool
- 3. März, Premier League: Wolverhampton (A)
- 6. März, FA Cup: Wolverhampton (A)
- 10. März, Champions League: Galatasaray (A)
- 15. März, Premier League: Tottenham (H)
- 18. März, Champions League: Galatasaray (H)