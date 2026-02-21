Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Katalanen und Tavares bereits eine Einigung über einen Wechsel erzielt. Am morgigen Sonntag soll der 16-Jährige nach Barcelona reisen und dort den Medizincheck absolvieren.
Mehrere Topklubs waren an ihm dran! FC Barcelona sticht Bundesligisten bei 16-jährigem Offensivtalent aus
Aus deutscher Sicht hatte RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung des Engländers angemeldet, nun scheinen die Sachsen allerdings Barca den Vortritt lassen zu müssen und leer auszugehen. Laut Romano hatte sich sogar ein weiterer, nicht genannter deutscher Klub einen Korb von Tavares abgeholt, zudem hatten einige europäische Spitzenvereine ein Auge auf den 16-Jährigen geworden.
Bei Barcelona soll Tavares zunächst nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen und dort regelmäßig Spielpraxis sammeln. Ein Spiel auf Profiebene absolvierte der Offensivspieler ohnehin noch nicht, bei Norwich kam er ebenfalls nur in der U18 zum Einsatz.
Tavares wartet noch auf ersten Profi-Einsatz
Dort stand er in der laufenden Spielzeit insgesamt elfmal auf dem Rasen (neun Einsätze U18 Premier League, zwei Einsätze Youth FA Cup). Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm dabei nicht.
Auf Nationalmannschaftsebene wurde Tavares bereits viermal in der U17 Englands eingesetzt, Zuvor war er auch für die U15 und U16 der Three Lions aktiv. Insgesamt konnte er bereits drei Treffer für den englischen Nachwuchs erzielen.