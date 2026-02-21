Mehrere Topklubs waren an ihm dran! FC Barcelona sticht Bundesligisten bei 16-jährigem Offensivtalent aus

Aus deutscher Sicht hatte RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung des Engländers angemeldet, nun scheinen die Sachsen allerdings Barca den Vortritt lassen zu müssen und leer auszugehen. Laut Romano hatte sich sogar ein weiterer, nicht genannter deutscher Klub einen Korb von Tavares abgeholt, zudem hatten einige europäische Spitzenvereine ein Auge auf den 16-Jährigen geworden.

Bei Barcelona soll Tavares zunächst nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen und dort regelmäßig Spielpraxis sammeln. Ein Spiel auf Profiebene absolvierte der Offensivspieler ohnehin noch nicht, bei Norwich kam er ebenfalls nur in der U18 zum Einsatz.