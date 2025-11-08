Benjamin Sesko hat nach seinem spektakulären Sommerwechsel von RB Leipzig zu Manchester United noch nicht in die Spur gefunden. Während die Kritiker auf den Slowenen eindreschen, steht ihm sein Trainer bei - und gibt interessante Einblicke.
"Mehr Potenzial, als ich dachte": Überraschendes Urteil von United-Trainer Ruben Amorim zu einem Zwei-Tore-Stürmer
Harte Kritik an Benjamin Sesko
Zwei Tore in elf Pflichtspielen sind nicht ganz das, was sich die Fans von Manchester United von einem Stürmer für mehr als 75 Millionen Euro Ablöse versprochen haben.
Die schärfste Kritik an Seskos Start im Old Trafford kommt dabei wenig überraschend mit Gary Neville von einer der Klub-Legenden. Sesko sei den anderen Neuzugängen der Red Devils "meilenweit unterlegen", sagte der 50-Jährige und verglich den Ex-Leipziger mit Bryan Mbeumo und Matheus Cunha.
Faktisch hat Neville nicht Unrecht, doch United-Trainer Ruben Amorim greift diese Kritik zu kurz. Der Portugiese ergriff vor dem Duell mit Tottenham Hotspur am Samstag Partei für Sesko.
- Getty Images
Ruben Amorim über Kritiker: "Manchmal haben sie recht"
"Dass er Probleme haben würde, ist normal. Er ist neu hier", sagte Amorim gegenüber Medienvertretern. Es sei schwierig, wenn man überall höre, wie gut man sei und dass man der nächste große Star werde, erklärte der 40-Jährige. Und das sei bei Sesko der Fall gewesen.
"Dann kommt man zu einem Verein, der das härteste Pflaster ist. Wenn man nicht jede Woche Leistung bringt, bekommt man eine Menge zu hören von den Vereinslegenden, von den Experten, von den Medien - und manchmal haben sie recht", sagte Amorim.
Und weiter: "Natürlich hört das niemand gerne, aber er hatte ein wenig zu kämpfen, und das ist eine Tatsache. Also sollten wir das akzeptieren. Es ist schwer zu hören, aber es ist nichts Persönliches. Es ist eine Meinung, die sich in drei Wochen ändern wird. Alles, was heute wahr ist, könnte in drei Wochen eine Lüge sein."
- (C)Getty Images
Ruben Amorim fordert Geduld mit Benjamin Sesko
Amorim appellierte an seinen jungen Stürmer, sich zu entspannen und die Dinge etwas weniger verbissen zu nehmen.
"Ich bin entspannt", sagte Amorim, "aber er ist es nicht. Ben ist jung und ein Kontrollfreak. Er will alles im Griff haben, aber das kannst du nicht. Du kannst nicht alles unter Kontrolle haben."
Seskos Einsatz bei United soll immens sein. Angeblich verbringt er ungeheuer viel Zeit in Uniteds Trainingszentrum in Carrington, kommt regelmäßig 90 Minuten früher, als er müsste, und bleibt am längsten.
Sesko werde "langfristig unser Stürmer sein", sagte Amorim. Leistungstäler und Rückschläge seien dabei völlig normal. Der Stürmer habe sogar "mehr Potenzial, als ich dachte", ergänzte Amorim.
Es gelte nun, Seskos Spielweise und die Ideen des Trainerteams und der Mannschaft zusammenzubringen. Beim Auswärtsspiel in London bei Tottenham Hotspur saß Sesko zunächst auf der Bank. Amorim wechselte ihn in der 58. Minute ein.
Benjamin Sesko: Leistungsdaten bei Manchester United
- Einsätze: 11
- Einsatzminuten: 676
- Tore: 2
- Assists: 1