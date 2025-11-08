"Mehr Potenzial, als ich dachte": Überraschendes Urteil von United-Trainer Ruben Amorim zu einem Zwei-Tore-Stürmer

"Dass er Probleme haben würde, ist normal. Er ist neu hier", sagte Amorim gegenüber Medienvertretern. Es sei schwierig, wenn man überall höre, wie gut man sei und dass man der nächste große Star werde, erklärte der 40-Jährige. Und das sei bei Sesko der Fall gewesen.

"Dann kommt man zu einem Verein, der das härteste Pflaster ist. Wenn man nicht jede Woche Leistung bringt, bekommt man eine Menge zu hören von den Vereinslegenden, von den Experten, von den Medien - und manchmal haben sie recht", sagte Amorim.

Und weiter: "Natürlich hört das niemand gerne, aber er hatte ein wenig zu kämpfen, und das ist eine Tatsache. Also sollten wir das akzeptieren. Es ist schwer zu hören, aber es ist nichts Persönliches. Es ist eine Meinung, die sich in drei Wochen ändern wird. Alles, was heute wahr ist, könnte in drei Wochen eine Lüge sein."