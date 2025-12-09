Mehr als 70 Prozent der Stimmen: Lionel Messi räumt nächsten Titel ab

Mit 29 Toren in der regulären Saison wurde Messi erneut Torschützenkönig und steuerte in seinen 28 Spielen zudem 19 Assists bei - 2024 waren es 20 Tore und 16 Vorlagen (19 Spiele). Mit insgesamt 48 Torbeteiligungen blieb er nur einen Scorer hinter dem Rekord von Carlos Velas (2019).

Zweiter hinter dem unangefochtenen Sieger wurde Anders Dreyer (San Diego FC) mit 11,15 Prozent. Der 27-Jährige wurde zudem zum besten Neuling der Liga gewählt. Müller oder andere Finalteilnehmer von Miami oder Vancouver schafften es nicht unter die Top 5.