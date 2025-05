Borussia Dortmund nimmt viel Geld in die Hand, um die Bedingungen für die Spieler weiter zu verbessern.

Borussia Dortmund hat am Mittwoch angekündigt, in der Nähe des Trainingsgeländes in Dortmund-Brackel ein medizinisches Zentrum zu bauen, um die Versorgung der Fußballer zu verbessern. Das Projekt, das frühestens 2027 beendet wird, werde in Zusammenarbeit mit der Universität Essen durchgeführt und koste den Bundesligisten nach Angaben der WAZ mehr als 20 Millionen Euro. die Bild-Zeitung spricht von rund 25 Millionen Euro.