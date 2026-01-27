Goal.com
Live
Givairo Read Feyenoord 2025Getty Images
Daniel Buse

Mega-Summe im Gespräch: FC Bayern kommt bei Transferkandidat nicht voran

Zwei Probleme für den FC Bayern: Die geforderte Ablösesumme ist hoch - und im Kader der Münchner eigentlich kein Platz mehr frei.

Der FC Bayern München ist angeblich weiterhin an einer Verpflichtung von Givairo Read von Feyenoord Rotterdam interessiert, doch ein Transfer noch in diesem Winter ist trotz bereits geführter Gespräche wohl höchst unwahrscheinlich. Das berichtet Sky

  • Kimmich LaimerIMAGO / MIS

    FC Bayern hat schon vier Rechtsverteidiger

    Demnach sei die Ablösesumme, die den Niederländern für den 19-jährigen Rechtsverteidiger vorschwebt, noch das geringere Problem: Rund 30 Millionen Euro wolle Feyenoord für Read haben, der in der Hafenstadt noch einen bis 2029 gültigen Vertrag besitzt. Die Bayern seien vom Youngster überzeugt, sodass sie durchaus bereit seien könnten, diese Summe für ihn zu investieren. 

    Das größere Bayern-Problem sei allerdings, dass der Münchner Kader aktuell überhaupt keinen echten Bedarf an Rechtsverteidigern hat. In der laufenden Saison ist Konrad Laimer bei Trainer Vincent Kompany hinten rechts gesetzt. Darüber hinaus können auch noch Josip Stanisic, der aktuell jedoch verletzt ist, und im Notfall auch Joshua Kimmich auf dieser Position zum Einsatz kommen. 

    • Werbung
  • Sacha BoeyGetty

    Abschied von Sacha Boey steht wohl nicht bevor

    Mit Sacha Boey gibt es einen weiteren Bayern-Rechtsverteidiger, der erst vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul geholt wurde. Der Franzose überzeugte jedoch bislang nicht, sodass er in München als Verkaufskandidat gilt. 

    Dem Bericht zufolge gibt es aber aktuell kein konkretes Interesse an ihm, obwohl er mit Klubs aus der Premier League zuletzt lose in Verbindung gebracht worden war. Boey, der bis 2028 Vertrag hat, müsste aus Bayern-Sicht erst abgegeben werden und seinen Kaderplatz frei machen, bevor der Klub bei Givairo Read ernst machen könnte. Boey fehlt zudem schon länger krankheitsbedingt. 

  • Die Zahlen von Givairo Read in der Saison 25/26

    • Spiele: 16
    • Spielminuten: 1037
    • Tore: 1
    • Assists: 3
Champions League
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Europa League
Real Betis crest
Real Betis
BET
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
0