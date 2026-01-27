Mega-Summe im Gespräch: FC Bayern kommt bei Transferkandidat nicht voran

Demnach sei die Ablösesumme, die den Niederländern für den 19-jährigen Rechtsverteidiger vorschwebt, noch das geringere Problem: Rund 30 Millionen Euro wolle Feyenoord für Read haben, der in der Hafenstadt noch einen bis 2029 gültigen Vertrag besitzt. Die Bayern seien vom Youngster überzeugt, sodass sie durchaus bereit seien könnten, diese Summe für ihn zu investieren.

Das größere Bayern-Problem sei allerdings, dass der Münchner Kader aktuell überhaupt keinen echten Bedarf an Rechtsverteidigern hat. In der laufenden Saison ist Konrad Laimer bei Trainer Vincent Kompany hinten rechts gesetzt. Darüber hinaus können auch noch Josip Stanisic, der aktuell jedoch verletzt ist, und im Notfall auch Joshua Kimmich auf dieser Position zum Einsatz kommen.