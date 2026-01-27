Der FC Bayern München ist angeblich weiterhin an einer Verpflichtung von Givairo Read von Feyenoord Rotterdam interessiert, doch ein Transfer noch in diesem Winter ist trotz bereits geführter Gespräche wohl höchst unwahrscheinlich. Das berichtet Sky.
Mega-Summe im Gespräch: FC Bayern kommt bei Transferkandidat nicht voran
- IMAGO / MIS
FC Bayern hat schon vier Rechtsverteidiger
Demnach sei die Ablösesumme, die den Niederländern für den 19-jährigen Rechtsverteidiger vorschwebt, noch das geringere Problem: Rund 30 Millionen Euro wolle Feyenoord für Read haben, der in der Hafenstadt noch einen bis 2029 gültigen Vertrag besitzt. Die Bayern seien vom Youngster überzeugt, sodass sie durchaus bereit seien könnten, diese Summe für ihn zu investieren.
Das größere Bayern-Problem sei allerdings, dass der Münchner Kader aktuell überhaupt keinen echten Bedarf an Rechtsverteidigern hat. In der laufenden Saison ist Konrad Laimer bei Trainer Vincent Kompany hinten rechts gesetzt. Darüber hinaus können auch noch Josip Stanisic, der aktuell jedoch verletzt ist, und im Notfall auch Joshua Kimmich auf dieser Position zum Einsatz kommen.
- Getty
Abschied von Sacha Boey steht wohl nicht bevor
Mit Sacha Boey gibt es einen weiteren Bayern-Rechtsverteidiger, der erst vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul geholt wurde. Der Franzose überzeugte jedoch bislang nicht, sodass er in München als Verkaufskandidat gilt.
Dem Bericht zufolge gibt es aber aktuell kein konkretes Interesse an ihm, obwohl er mit Klubs aus der Premier League zuletzt lose in Verbindung gebracht worden war. Boey, der bis 2028 Vertrag hat, müsste aus Bayern-Sicht erst abgegeben werden und seinen Kaderplatz frei machen, bevor der Klub bei Givairo Read ernst machen könnte. Boey fehlt zudem schon länger krankheitsbedingt.
Die Zahlen von Givairo Read in der Saison 25/26
- Spiele: 16
- Spielminuten: 1037
- Tore: 1
- Assists: 3