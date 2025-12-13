Der FC Bayern München hat nach Informationen der Zeitung tz eine Bau-Vorgenehmigung für das geplante neue Leistungszentrum an der Säbener Straße erhalten. Damit könnte schon bald der Startschuss für das Projekt erfolgen, das dem Bericht zufolge knapp 100 Millionen Euro kosten soll.
Mega-Projekt steht an: FC Bayern München will offenbar knapp 100 Millionen Euro in "zentralen Baustein" investieren
Drei Jahre Bauzeit hat FC Bayern eingeplant
Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits in diesem Jahr starten, doch aufgrund von Verzögerungen ist nun mit einem Beginn in 2026 zu rechnen. Innerhalb von drei Jahren soll auf dem Bayern-Gelände ein Leistungszentrum entstehen, mit dem sich der deutsche Rekordmeister für die Zukunft langfristig gut aufgestellt sieht.
FC Bayern will im Vergleich mit europäischer Konkurrenz glänzen
"Ein neues Leistungszentrum ist daher ein zentraler Baustein, damit der FC Bayern weiterhin internationale Spieler von sich überzeugen und auf absolutem Top-Niveau konkurrenzfähig bleiben kann“, sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt.
Das Gelände an der Säbener Straße ist die zentrale Anlaufstelle des Klubs, der das Grundstück schon vor vielen Jahren erworben hat. Dort soll nun nach dem Willen der Klub-Verantwortlichen ein Bau entstehen, der auch im internationalen Vergleich mit anderen Top-Vereinen weit vorne ist.
NBA und NFL als Vorbilder für den FC Bayern
Das Leistungszentrum an der Säbener Straße, das seit 1990 besteht, wurde zuletzt 2008 umgebaut und vergrößert und damit den sich ständig verändernden Ansprüchen angepasst. Es umfasst auf 2000 Quadratmetern einen großen Bereich für die Profis mit Umkleidekabinen, Fitnessräumen, Lernzimmern und auch ein Kino für die Videoanalyse. Angelehnt ist der Profibereich an die Spieler-Lounges der Klubs in den nordamerikanischen Profi-Ligen NBA und NFL.
