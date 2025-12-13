Mega-Projekt steht an: FC Bayern München will offenbar knapp 100 Millionen Euro in "zentralen Baustein" investieren

"Ein neues Leistungszentrum ist daher ein zentraler Baustein, damit der FC Bayern weiterhin internationale Spieler von sich überzeugen und auf absolutem Top-Niveau konkurrenzfähig bleiben kann“, sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt.

Das Gelände an der Säbener Straße ist die zentrale Anlaufstelle des Klubs, der das Grundstück schon vor vielen Jahren erworben hat. Dort soll nun nach dem Willen der Klub-Verantwortlichen ein Bau entstehen, der auch im internationalen Vergleich mit anderen Top-Vereinen weit vorne ist.