Medizinische Abteilung am Pranger: "Erdbeben" beim FC Barcelona wegen Verletzung eines Topstars

Die spanische Zeitung AS schreibt von einem "Erdbeben" bei den Katalanen. Innerhalb des Klubs sei man äußerst unzufrieden über den Zustand, dass derart viele Spieler verletzt fehlen würden. Das Fass zum Überlaufen gebracht hätte die Oberschenkelverletzung von Pedri, die sich dieser erst am vergangenen Wochenende bei der Pleite im Clasico gegen Real Madrid zugezogen hatte.

Im Fokus des Ärgers stünden dabei die beidem Mitarbeiter Julio Tous und Raul Martinez aus der medizinischen Abteilung. Noch im vergangenen Jahr hatten die beiden Mediziner mit ihrer Arbeit zu einer deutlichen Reduktion der Verletztenquote bei Barca gesorgt, mittlerweile habe sich dieser Trend allerdings umgekehrt.