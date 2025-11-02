Beim FC Barcelona herrscht aufgrund der vielen Verletzten offenbar Unmut über das Vorgehen der medizinischen Abteilung.
Medizinische Abteilung am Pranger: "Erdbeben" beim FC Barcelona wegen Verletzung eines Topstars
WAS IST PASSIERT?
Die spanische Zeitung AS schreibt von einem "Erdbeben" bei den Katalanen. Innerhalb des Klubs sei man äußerst unzufrieden über den Zustand, dass derart viele Spieler verletzt fehlen würden. Das Fass zum Überlaufen gebracht hätte die Oberschenkelverletzung von Pedri, die sich dieser erst am vergangenen Wochenende bei der Pleite im Clasico gegen Real Madrid zugezogen hatte.
Im Fokus des Ärgers stünden dabei die beidem Mitarbeiter Julio Tous und Raul Martinez aus der medizinischen Abteilung. Noch im vergangenen Jahr hatten die beiden Mediziner mit ihrer Arbeit zu einer deutlichen Reduktion der Verletztenquote bei Barca gesorgt, mittlerweile habe sich dieser Trend allerdings umgekehrt.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Neben Pedri muss der FC Barcelona derzeit auf Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen, Gavi, Raphinha und Robert Lewandowski verzichten. Darüber hinaus plagt sich Superstar Lamine Yamal seit Wochen mit Problemen an der Leiste sowie am Schambein herum.
Diese Entwicklung habe bei der Vereinsführung der Katalanen große Sorgen ausgelöst. Tous und Martinez stünden nun "im Auge des Sturms", wobei Klubbosse dazu aufgefordert hätten, den Verletzungs-Trend "um jeden Preis" zu stoppen.
WIE GEHT ES WEITER?
Barcelona ist am heutigen Sonntag bereits wieder gefordert. Die Katalanen müssen zuhause gegen den FC Elche ran und hoffen auf einen Sieg, um den Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid wieder auf fünf Punkte zu verkürzen.
Unter der Woche trifft Hansi Flicks Team dann in der Champions League auf den FC Brügge.