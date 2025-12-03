Kylian Mbappé hat Real Madrid zurück in die Erfolgsspur geführt. Mit einem Doppelpack (7./59.) war der Franzose maßgeblich am 3:0 (2:0) der Königlichen bei Athletic Bilbao am Mittwochabend beteiligt. Auch den dritten Treffer des Tages bereitete er vor.
Mbappe-Show bei souveränem Sieg von Real Madrid - aber große Sorgen um Neuzugang Alexander-Arnold
Real Madrid nach drei Unentschieden in Folge wieder in der Spur
Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge in der Liga rückte Real wieder bis auf einen Zähler heran an Hansi Flicks FC Barcelona, der am Dienstag bereits gegen Atlético Madrid (3:1) gewonnen hatte. Aufgrund des Negativlaufs hatten die Nebengeräusche rund um Real-Coach Xabi Alonso zuletzt zugenommen.
Mbappe ist der Matchwinner
Mbappé baute seine Ausbeute im 20. Pflichtspiel für die Madrilenen in dieser Saison auf 25 Treffer aus, beim Führungstor legte der Angreifer in einer furiosen Real-Anfangsphase ein sehenswertes Solo hin. Eduardo Camavinga (42.) traf in der Partie, die aufgrund der im Januar stattfindenden Supercopa vorverlegt worden war, zum zwischenzeitlichen 2:0 - auf Vorlage von Mbappe. Auch das 3:0 erzielte der Franzose höchst sehenswert mit einem Traumtor aus 20 Metern.
Alexander-Arnold vom Pech verfolgt
Nationalspieler Antonio Rüdiger stand zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr nach einer Verletzung wieder in der Startelf der Königlichen. Größere Sorgen müssen sich die Königlichen aber offenbar erneut um Star-Neuzugang Trent Alexander-Arnold machen.
Der Linksverteidiger, der im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool nach Madrid gewechselt war, vertrat sich in der 54. Minute bei einem langen Schlag und hat sich dabei womöglich erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Der 27-Jährige war war bereits Mitte September mit einer Oberschenkelverletzung wochenlang ausgefallen. Gegen Bilbao musste er gestützt von Betreuern das Spielfeld sofort nach der Szene verlassen.