Mbappe-Show bei souveränem Sieg von Real Madrid - aber große Sorgen um Neuzugang Alexander-Arnold

Nationalspieler Antonio Rüdiger stand zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr nach einer Verletzung wieder in der Startelf der Königlichen. Größere Sorgen müssen sich die Königlichen aber offenbar erneut um Star-Neuzugang Trent Alexander-Arnold machen.

Der Linksverteidiger, der im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool nach Madrid gewechselt war, vertrat sich in der 54. Minute bei einem langen Schlag und hat sich dabei womöglich erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Der 27-Jährige war war bereits Mitte September mit einer Oberschenkelverletzung wochenlang ausgefallen. Gegen Bilbao musste er gestützt von Betreuern das Spielfeld sofort nach der Szene verlassen.