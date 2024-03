Er soll sogar einen Fan nach Hause gefahren haben! Wie ein Youngster Hoffnung auf eine rosige Zukunft des FC Bayern macht

Mathys Tel ist bei den Anhängern des FC Bayern sehr beliebt - und darf nun auch endlich mal von Anfang an spielen.

Es spricht nicht gerade für die Stammkräfte des FC Bayern, dass einer der absoluten Publikumslieblinge ausgerechnet ein Dauerreservist ist. So leidenschaftlich die Münchner Anhängerschaft seit Wochen über Joshua Kimmich und seine Generations-Genossen schimpft, so leidenschaftlich fordert sie mehr Spielzeit für Mathys Tel.

Tel tut aber auch wirklich alles, um von den Fans gemocht zu werden. In seinen generell eher einsilbigen Interviews betont er stets pathetisch seine Liebe zum FC Bayern. Selfie-, Autogramm- oder Trikot-Wünsche erfüllt er bereitwillig. Vergangene Woche fuhr er Augenzeugenberichten zufolge sogar einen Fan vom Trainingsgelände nach Hause.

Es ist aber nicht nur die sympathische Art, die ihn auszeichnet. Vor allem ist es die Fantasie, die sein fußballerisches Talent weckt. Gemeinsam mit Jamal Musiala, Eigengewächs Aleksandar Pavlovic und dem unvermeidlichen Umbruch steht der 18-jährige Stürmer aus Frankreich für die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft des gegenwärtig tragisch dahinkriselnden, sinnsuchenden Rekordmeisters.

Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit 2011/12. Spätestens nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg am Freitag ist der zwölfte Meistertitel in Folge abgeschrieben. Für kleine Lichtblicke sorgte bei diesem Tiefpunkt immerhin das junge Trio: Pavlovic zeigte die nächste souveräne Vorstellung im defensiven Mittelfeld, Musiala erzielte das Doch-Nicht-Siegtor zum 2:1 und Tel mit einem traumhaften Schuss in den Winkel den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nicht wenige dürften sich gedacht haben: Sehen Sie, Herr Tuchel. Wir haben's ja alle gesagt!