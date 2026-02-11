Getty
Mason Greenwood verliert seinen Mentor, da Roberto De Zerbi Marseille nach der Demütigung durch PSG im Le Classique verlässt.
PSG besiegelt das Ende für De Zerbi
PSG feierte im Parc des Princes einen Kantersieg im Le Classique und erzielte fünf Tore ohne Gegentreffer in einem Spiel, das letztendlich De Zerbis letztes als Trainer von Marseille war. Der Italiener stellte nach dem Spiel die Einstellung seiner Spieler in Frage und entschuldigte sich bei den Fans für ihre Leistung. Er sagte gegenüber Reportern: „Es ist eine schwierige Phase... Wir haben gegen Rennes und Lens eine gute Leistung gezeigt, und dann ist es totale Verzweiflung. Ich entschuldige mich erneut bei den Fans.“ Die Niederlage folgte auf das frühe Ausscheiden von Marseille aus der Champions League, was zu Spekulationen führte, dass De Zerbi angeboten hatte, als Trainer zurückzutreten. De Zerbi blieb zwar noch für drei weitere Spiele, aber seine Zeit beim Verein ist nun vorbei.
Sein Weggang dürfte ein schwerer Schlag für Marseilles Starspieler Mason Greenwood sein, der sich unter der Leitung des Italieners zu einem der erfolgreichsten Stürmer Europas entwickelt hat.
- AFP
Marseille bestätigt De Zerbis Weggang
In einer Erklärung des Vereins heißt es: „Olympique Marseille und Roberto De Zerbi, Trainer der ersten Mannschaft, haben das Ende ihrer Zusammenarbeit in gegenseitigem Einvernehmen bekannt gegeben. Nach Gesprächen zwischen allen Beteiligten der Vereinsführung – dem Eigentümer, dem Präsidenten, dem Sportdirektor und dem Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen.
Dies war eine schwierige gemeinsame Entscheidung, die nach sorgfältiger Abwägung im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende der Saison gerecht zu werden. Olympique Marseille dankt Roberto De Zerbi für sein Engagement, seinen Einsatz, seine Professionalität und seine Seriosität, die sich insbesondere im zweiten Platz der Mannschaft in der Saison 2024/25 gezeigt haben. Der Verein wünscht ihm für seine weitere Karriere alles Gute.“
Marseille in einem Chaos
De Zerbis Weggang kommt nur zwei Wochen, nachdem Clubpräsident Pablo Longoria gegenüber The Telegraph gesagt hatte, der Trainer sei ein „Genie“ und er würde sich freuen, wenn er noch lange beim Verein bleiben würde.
„Er gilt als einer der kreativsten Trainer Europas, und das ist für die Spieler wichtig. Zunächst einmal ist es normal, dass große Vereine versuchen, Roberto zu verpflichten. Denn wenn man einen der Besten hat, muss man damit rechnen, dass die großen Vereine kommen, denn das ist Roberto. Gleichzeitig muss ich meine Karten ausspielen und die gleiche Begeisterung für die Zukunft zeigen“, sagte er.
„Es geht darum, alle persönlichen Anreize, die nichts mit Geld zu tun haben, aufeinander abzustimmen. Es geht darum, die Möglichkeiten zu sehen, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind, und das große Potenzial dieses Vereins zu erkennen. Das ist die stärkste Botschaft. Das ist das beste Argument für eine lange gemeinsame Reise.
Ich wäre mehr als glücklich, wenn Roberto für lange Zeit bleiben würde. Ich möchte, dass Roberto wie [Diego] Simeone bei Atlético [Madrid, wo er seit 15 Jahren ist] ist. Das ist eine große Synergie. Als Fan möchte man immer gewinnen. Aber man möchte auch sehen, dass die Menschen, die einen repräsentieren, gewinnen. Und ich denke, Roberto repräsentiert die Menschen hier.“
- Getty
Kehrt De Zerbi in die Premier League zurück?
Laut RMC Sport wird Marseille voraussichtlich einen Interimstrainer bekannt geben, der die Mannschaft für das nächste Spiel gegen Straßburg übernehmen soll, nachdem De Zerbi das Team verlassen hat. Der Co-Trainer Jacques Abardonado und sogar Romain Ferrier, der Trainer der Reservemannschaft, sind bereits im Gespräch.
Unterdessen könnte De Zerbi, der zuvor mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde, laut talkSPORT in die Premier League zurückkehren. Der 46-Jährige wird von der Führungsriege von Tottenham „bewundert“, da die Zukunft des aktuellen Trainers Thomas Frank nach einer Reihe schlechter Ergebnisse, die das Team auf den 16. Platz in der Premier League-Tabelle zurückgeworfen haben, ernsthaft in Frage gestellt ist.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung