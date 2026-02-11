Mason Greenwood verliert seinen Mentor, da Roberto De Zerbi Marseille nach der Demütigung durch PSG im Le Classique verlässt.

De Zerbis Weggang kommt nur zwei Wochen, nachdem Clubpräsident Pablo Longoria gegenüber The Telegraph gesagt hatte, der Trainer sei ein „Genie“ und er würde sich freuen, wenn er noch lange beim Verein bleiben würde.

„Er gilt als einer der kreativsten Trainer Europas, und das ist für die Spieler wichtig. Zunächst einmal ist es normal, dass große Vereine versuchen, Roberto zu verpflichten. Denn wenn man einen der Besten hat, muss man damit rechnen, dass die großen Vereine kommen, denn das ist Roberto. Gleichzeitig muss ich meine Karten ausspielen und die gleiche Begeisterung für die Zukunft zeigen“, sagte er.

„Es geht darum, alle persönlichen Anreize, die nichts mit Geld zu tun haben, aufeinander abzustimmen. Es geht darum, die Möglichkeiten zu sehen, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind, und das große Potenzial dieses Vereins zu erkennen. Das ist die stärkste Botschaft. Das ist das beste Argument für eine lange gemeinsame Reise.

Ich wäre mehr als glücklich, wenn Roberto für lange Zeit bleiben würde. Ich möchte, dass Roberto wie [Diego] Simeone bei Atlético [Madrid, wo er seit 15 Jahren ist] ist. Das ist eine große Synergie. Als Fan möchte man immer gewinnen. Aber man möchte auch sehen, dass die Menschen, die einen repräsentieren, gewinnen. Und ich denke, Roberto repräsentiert die Menschen hier.“