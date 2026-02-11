Getty
Marseille setzt nach dem Weggang von Roberto De Zerbi auf den ehemaligen Newcastle-Star als nächsten Trainer von Mason Greenwood.
Marseille nimmt Wechsel in der Trainerbank vor
Marseille hat De Zerbi nach der 0:5-Niederlage gegen PSG am Wochenende unter der Woche von seinem Posten entbunden. Nach dem Spiel kritisierte der ehemalige Trainer von Brighton seine Spieler scharf.
De Zerbi sagte: „Es ist eine schwierige Phase ... Wir haben gegen Rennes und Lens eine gute Leistung gezeigt, und dann kommt die totale Verzweiflung. Ich entschuldige mich erneut bei den Fans.“
Er fügte hinzu: „Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen, ich weiß nicht, was los ist.
Wir haben uns so gut wie möglich auf das Spiel vorbereitet. Aber offensichtlich haben wir uns nicht gut vorbereitet. Wir müssen verstehen, warum. Warum fahren wir nach Brügge und spielen so? Warum kommen wir hierher und spielen so? Und warum spielen wir gegen Lens und Rennes völlig andere Spiele?“
Er sagte auch, dass er mit dem Vorstand sprechen werde, woraufhin er sein Amt niederlegen werde. Er schloss mit den Worten: „Wir werden mit [Sportdirektor Medhi] Benatia und Longoria sprechen, um zu verstehen, was wir tun können. Denn diese Niederlagen tun weh, besonders in Paris, besonders auf diese Weise.“
Beye wird von OM gesucht
Während Mason Greenwood einen seiner Mentoren verloren hat, scheint der Verein laut Le Parisien kurz vor der Verpflichtung eines Ersatzes zu stehen. Beye spielte zwischen 2003 und 2007 für Marseille und ist derzeit Trainer von Rennes. Letzte Woche verlor seine Mannschaft mit 3:0 gegen die Mannschaft von De Zerbi, aber er könnte bald ins Velodrome zurückkehren. Marseille soll nicht viele Optionen haben, was bedeutet, dass eine Entscheidung relativ schnell getroffen werden könnte.
In einer Erklärung zur Entlassung von De Zerbi hieß es: „Olympique Marseille und Roberto De Zerbi, Trainer der ersten Mannschaft, haben das Ende ihrer Zusammenarbeit in gegenseitigem Einvernehmen bekannt gegeben. Nach Gesprächen zwischen allen Beteiligten in der Vereinsführung – dem Eigentümer, dem Präsidenten, dem Sportdirektor und dem Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen.
Dies war eine schwierige gemeinsame Entscheidung, die nach sorgfältiger Abwägung im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende der Saison gerecht zu werden. Olympique Marseille dankt Roberto De Zerbi für sein Engagement, seinen Einsatz, seine Professionalität und seine Seriosität, die sich insbesondere im zweiten Platz der Mannschaft in der Saison 2024/25 gezeigt haben. Der Verein wünscht ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“
De Zerbis Einfluss auf Greenwood
Greenwood hat in dieser Saison 22 Tore erzielt, und De Zerbi behauptet, der Spieler sei in der Ligue 1 „menschlicher“ geworden.
Er sagte: „Wir brauchen immer einen Greenwood, wie wir ihn in den letzten Spielen gesehen haben. Er ist ein Weltklasse-Spieler. Denn zusätzlich zu dem, was ihm seine Mutter und sein Vater beigebracht haben, entwickelt er sich zu einem kompletten Spieler. Auch er hat schwierige Zeiten durchgemacht, aber er ist geblieben und hat sich nicht davon abbringen lassen. Er hat verstanden, dass wir ihm Dinge zu seinem eigenen Wohl und zum Wohl von OM gesagt haben.”
De Zerbi fügte hinzu: „Ich hoffe, dass er so weitermacht. Ich erinnere ihn ständig daran, dass er so weitermachen muss und dass es in erster Linie zu seinem eigenen Besten ist. Denn ich sehe ihn auch als etwas menschlicher. Er lächelt manchmal, er redet ein bisschen mehr. Er ist weniger zurückhaltend als zuvor. Und das ist eine positive Sache. Jetzt kann jeder Greenwood noch mehr schätzen als zuvor.“
Was kommt als Nächstes?
Marseille trifft am Samstag auf Straßburg, und derzeit ist noch unklar, ob der Verein vor dem Anpfiff einen Nachfolger für De Zerbi finden kann. Nach der deutlichen Niederlage liegt Marseille derzeit auf dem vierten Platz der Ligue 1, 12 Punkte hinter Tabellenführer PSG.
