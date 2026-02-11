Marseille setzt nach dem Weggang von Roberto De Zerbi auf den ehemaligen Newcastle-Star als nächsten Trainer von Mason Greenwood.

Marseille hat De Zerbi nach der 0:5-Niederlage gegen PSG am Wochenende unter der Woche von seinem Posten entbunden. Nach dem Spiel kritisierte der ehemalige Trainer von Brighton seine Spieler scharf.

De Zerbi sagte: „Es ist eine schwierige Phase ... Wir haben gegen Rennes und Lens eine gute Leistung gezeigt, und dann kommt die totale Verzweiflung. Ich entschuldige mich erneut bei den Fans.“

Er fügte hinzu: „Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen, ich weiß nicht, was los ist.

Wir haben uns so gut wie möglich auf das Spiel vorbereitet. Aber offensichtlich haben wir uns nicht gut vorbereitet. Wir müssen verstehen, warum. Warum fahren wir nach Brügge und spielen so? Warum kommen wir hierher und spielen so? Und warum spielen wir gegen Lens und Rennes völlig andere Spiele?“

Er sagte auch, dass er mit dem Vorstand sprechen werde, woraufhin er sein Amt niederlegen werde. Er schloss mit den Worten: „Wir werden mit [Sportdirektor Medhi] Benatia und Longoria sprechen, um zu verstehen, was wir tun können. Denn diese Niederlagen tun weh, besonders in Paris, besonders auf diese Weise.“