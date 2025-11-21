Marokko vs. Brasilien heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM live?

Nachdem sich Marokkos U20 vor einigen Wochen zum Weltmeister kürte, sorgt nun auch die U17 der Nordafrikaner beim Weltturnier für Furore. Dabei ging der Start noch gründlich in die Hose: Einem 0:2 gegen Japan zum Auftakt folgte im zweiten Gruppenspiel eine 0:6-Klatsche gegen Portugal.

Weil auch die acht besten Gruppendritten den Sprung in die K.o.-Phase schafften, hatte Marokko aber noch eine Chance - und nutzte diese. Zum Gruppenabschluss gab es einen fulminanten 16:0-Sieg gegen Neukaledonien, der für den Einzug ins Sechszehntelfinale reichte. Dort setzten sich die Marokkaner dann etwas überraschend gegen die starken USA durch: Abdellah Ouazane von Ajax Amsterdam gelang in der 89. Minute der 1:1-Ausgleich, im Elfmeterschießen behielt Marokko die Oberhand.

Im Achtelfinale gewannen die Marokkaner schließlich mit 3:2 gegen Mali, dabei avancierte Ismail El Aoud vom FC Valencia mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Für Brasilien war in der Gruppenphase derweil nach einem 7:0 gegen Honduras und einem 4:0 gegen Indonesien früh alles klar. Zum Abschluss gab es ein 1:1 gegen Sambia, ehe im Sechzehntelfinale ein Kraftakt gegen Paraguay folgte: Innenverteidiger Vitor Hugo flog bereits in der 8. Minute mit Rot vom Platz und die Selecao musste fast das komplette Spiel in Unterzahl bestreiten.

Letztlich setzte man sich im Elfmeterschießen durch, ebenso wie im Achtelfinale beim Giganten-Duell mit Frankreich. Pietro hatte die Brasilianer mit seinem Ausgleichstreffer in der 89. Minute vor dem Aus bewahrt, vom Punkt hatten die Südamerikaner die besseren Nerven.

Die bisherigen Ergebnisse von Marokko bei der U17-WM:

Runde Spiel Ergebnis Gruppenphase Marokko vs. Japan 0:2 Gruppenphase Marokko vs. Portugal 0:6 Gruppenphase Marokko vs. Neukaledonien 16:0 Sechzehntelfinale Marokko vs. USA 4:3 i.E. Achtelfinale Marokko vs. Mali 3:2

Die bisherigen Ergebnisse von Brasilien bei der U17-WM: