Marcus Rashford könnte noch zu Man Utd zurückkehren, da sein ehemaliger Trainer glaubt, dass der an Barcelona ausgeliehene Spieler nach Hause zurückkehren könnte.
Die Tür für eine Rückkehr nach Old Trafford bleibt offen.
Rashford, der nach einer Zeit bei Aston Villa bei den katalanischen Giganten wieder zu alter Form zurückgefunden hat, wirkt wie ein wie neu geborener Spieler, fernab der intensiven Beobachtung der Premier League. Er hat vier Tore und sechs Vorlagen in der La Liga erzielt, dazu kommen fünf Treffer und drei Vorlagen in der Champions League. Meulensteen glaubt jedoch, dass die Verbindung zwischen dem Spieler und seinem Jugendverein unzerbrechlich ist, und deutet an, dass eine Rückkehr nach Manchester durchaus möglich ist.
Im Gespräch mit BetGoat betonte der ehemalige Assistent von Sir Alex Ferguson, dass Spieler, die aus der Akademie kommen, eine einzigartige Verbindung zum Verein haben, die nie wirklich verblasst. „Es könnte definitiv ein Weg zurück für Marcus Rashford zu Man Utd sein“, erklärte Meulensteen. „Ich denke, Marcus ist immer noch so ‚rot‘ wie jeder andere, weil er als junger Junge aus der Akademie gekommen ist, und das wird nie verschwinden, das wird ihn nie verlassen.“
Erfolgreich außerhalb der Premier League
Meulensteen betonte, dass die Entscheidung, United zu verlassen, zunächst für Aston Villa und anschließend für Barcelona, die richtige für Rashfords persönliche und berufliche Entwicklung war. Der Niederländer zog Parallelen zu Scott McTominay, einem weiteren Absolventen von Carrington, der außerhalb von Manchester Erfolg hatte und mit Napoli den Serie-A-Titel gewann, und deutete an, dass Rashford durch den Wechsel aus der Premier League wieder aufatmen konnte.
„Das Gleiche gilt für Scott McTominay. Beide Spieler haben überall, wo sie hingegangen sind, extrem gute Leistungen gezeigt“, bemerkte Meulensteen. „Aber ich denke, es war gut für Marcus, diese Auszeit zu nehmen, zuerst bei Aston Villa und jetzt bei Barcelona. Es ist eine andere Kultur, eine andere Sprache und ein anderer Stil. Jede Woche ist anders.“
Er argumentierte, dass die unerbittlichen körperlichen und mentalen Anforderungen der englischen Spitzenliga die Spieler zermürben können und dass die La Liga eine andere Art von Herausforderung bietet, die derzeit zu Rashfords Spiel passt. „Die Premier League ist anders. Sie ist so viel anspruchsvoller als jede andere Liga der Welt. Und ich glaube, er hat Spaß am Fußball, und das ist das Wichtigste. Er muss Spaß am Fußball haben.“
Die „verlorene Lust“ bei United angehen
Während er über eine mögliche Rückkehr sprach, scheute Meulensteen nicht davor zurück, die Gründe anzusprechen, warum Rashford sich überhaupt zum Weggang gezwungen sah. Die letzten Monate seiner ersten Zeit bei United waren von einem sichtbaren Rückgang seines Selbstvertrauens und seiner Zufriedenheit unter den Trainern Erik ten Hag und Ruben Amorim geprägt. Meulensteen stellte die internen Faktoren in Frage, die dazu führten, dass ein so leidenschaftlicher Spieler seine Begeisterung verlor, und deutete an, dass hinter den Kulissen zu dieser Zeit „etwas nicht stimmte”.
„Sie schlagen sich in der Champions League immer noch gut. Aber ja, die Dinge haben sich geändert. Die Dinge haben sich im Verein geändert“, stellte Meulensteen fest. „Es gab etwas, das nicht stimmte und das Marcus zu diesem bestimmten Zeitpunkt bei Manchester United nicht passte, denn man muss sich wirklich fragen, was ihn dazu gebracht hat, die Lust zu verlieren, für den Verein zu spielen, den er einst liebte und mit dem er aufgewachsen ist.“
Gespräche sind der Schlüssel zur Heilung der Kluft
Mit Blick auf die Zukunft glaubt Meulensteen, dass der Heilungsprozess dank der Zeit der Trennung wahrscheinlich bereits begonnen hat. Da Rashford in Spanien sein Lächeln wiedergefunden hat und United in eine neue Ära eintritt, könnten die Voraussetzungen für eine Versöhnung gegeben sein. Der Niederländer betonte jedoch, dass ohne einen offenen und ehrlichen Dialog zwischen dem Spieler und der Vereinsführung nichts geschehen werde.
„Aber die Dinge können sich ändern, und sie können sich zum Besseren wenden, aber natürlich müssen Gespräche geführt werden, um zu sehen, wohin sie führen“, schloss er.
