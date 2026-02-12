Marcus Rashford könnte noch zu Man Utd zurückkehren, da sein ehemaliger Trainer glaubt, dass der an Barcelona ausgeliehene Spieler nach Hause zurückkehren könnte.

Meulensteen betonte, dass die Entscheidung, United zu verlassen, zunächst für Aston Villa und anschließend für Barcelona, die richtige für Rashfords persönliche und berufliche Entwicklung war. Der Niederländer zog Parallelen zu Scott McTominay, einem weiteren Absolventen von Carrington, der außerhalb von Manchester Erfolg hatte und mit Napoli den Serie-A-Titel gewann, und deutete an, dass Rashford durch den Wechsel aus der Premier League wieder aufatmen konnte.

„Das Gleiche gilt für Scott McTominay. Beide Spieler haben überall, wo sie hingegangen sind, extrem gute Leistungen gezeigt“, bemerkte Meulensteen. „Aber ich denke, es war gut für Marcus, diese Auszeit zu nehmen, zuerst bei Aston Villa und jetzt bei Barcelona. Es ist eine andere Kultur, eine andere Sprache und ein anderer Stil. Jede Woche ist anders.“

Er argumentierte, dass die unerbittlichen körperlichen und mentalen Anforderungen der englischen Spitzenliga die Spieler zermürben können und dass die La Liga eine andere Art von Herausforderung bietet, die derzeit zu Rashfords Spiel passt. „Die Premier League ist anders. Sie ist so viel anspruchsvoller als jede andere Liga der Welt. Und ich glaube, er hat Spaß am Fußball, und das ist das Wichtigste. Er muss Spaß am Fußball haben.“