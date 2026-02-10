Getty Images Sport
ManUtd-Ikone Rio Ferdinand ist wegen Rückenverletzungen regelmäßig im Krankenhaus und sitzt im Rollstuhl.
Ferdinand spricht über seine Probleme mit Rückenschmerzen
Ferdinand hat das schockierende Ausmaß seiner körperlichen Probleme seit seinem Rücktritt vom Profifußball im Jahr 2015 offenbart, nachdem er sechsmal die Premier League und einmal die Champions League gewonnen hatte. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist zwar nach wie vor eine prominente Persönlichkeit in den Medien, doch er gab bekannt, dass seine öffentliche Person einen privaten Kampf mit lähmenden Rückenschmerzen verbirgt, die ohne Vorwarnung auftreten können. Im Gespräch mit Men's Health UK beschrieb Ferdinand detailliert die Schwere dieser Schübe, die ihn völlig bewegungsunfähig machen und auf dringende medizinische Versorgung angewiesen sind.
„Ich habe seit langer Zeit Rückenprobleme“, sagte er gegenüber Men's Health. „Ich habe Verletzungen aus meiner Karriere ... Ich habe sechs Jahre lang Tabletten genommen und Spritzen bekommen, um spielen zu können. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe manchmal so starke Rückenschmerzen, dass ich ein paar Tage im Krankenhaus oder im Rollstuhl verbringen muss. Es ist verrückt, aber es kommt einfach aus dem Nichts. Seit ich in Dubai bin, gehe ich zum ersten Mal seit meiner Pensionierung zu einem Physiotherapeuten. Er hat jede Menge Manipulationen und ähnliches durchgeführt, und in seinem Gebäude ist auch mein Personal Trainer, dem er Informationen über mein Training gibt. Was ich jetzt mache, ist ein ganzheitlicher Ansatz, und hoffentlich wird mir das zugute kommen. Anstatt etwas zu reparieren, wenn es kaputt ist, beugt man [Verletzungen] tatsächlich vor.
Seinen Kindern eine „Hustler“-Mentalität vermitteln
Trotz der körperlichen Belastungen, denen er im Laufe seiner Karriere ausgesetzt war, weigert sich Ferdinand, sich zurückzulehnen. Der ehemalige Verteidiger betont, dass es ihm beim Training im Fitnessstudio und bei seiner Arbeit nicht mehr nur um seine persönliche Fitness geht, sondern darum, seiner Familie ein gutes Vorbild zu sein. Für Ferdinand ist es ein wichtiger Teil seiner Elternrolle, ein hohes Arbeitstempo beizubehalten, damit seine Kinder verstehen, dass Erfolg und Gesundheit nur mit Anstrengung zu erreichen sind.
„Ich habe Kinder, die eine Arbeitsmoral vorleben müssen“, sagte er. „Meine Kinder müssen sehen, wie ich aufstehe und zur Arbeit gehe. Sie müssen sehen, wie ich und [meine Frau] Kate ins Fitnessstudio gehen. Ich möchte, dass sie einen gesunden Lebensstil haben und denken, dass es normal ist, ins Fitnessstudio zu gehen oder sich einfach zu bewegen. Und ich möchte meinen Kindern das nicht nur erzählen, sie müssen es sehen. Aber um ehrlich zu sein, muss ich auch für meine geistige Gesundheit zur Arbeit gehen. Ich mag Arbeit; meine Eltern haben gearbeitet. Sie waren Fleißarbeiter. Das ist alles, was ich kenne. Wenn meine Kinder über mich sprechen, sagen sie zwar „Papa liebt mich“ und „Papa hat alles für mich getan“, aber sie sagen auch „Papa hat hart gearbeitet. Er war ein Arbeitstier.“ Verstehen Sie, was ich meine?“
Dem Spielplan entfliehen für ein neues Abenteuer
Hintergrund für dieses neue Fitnessprogramm ist Ferdinands kürzlicher Umzug in den Nahen Osten. Der Umzug bedeutet für die Familie eine erhebliche Veränderung ihres Lebensstils, da sie das Vereinigte Königreich gegen Dubai eintauscht. Ferdinand erklärte, dass er nach Jahrzehnten, in denen sein Zeitplan vom Fußballkalender bestimmt wurde – zunächst als Spieler und dann als Kommentator –, die Gelegenheit ergriffen habe, sich aus der Routine zu befreien und eine andere Kultur kennenzulernen.
„Ich betrachte es als Abenteuer“, erklärt der 47-Jährige. „Mein Leben wurde während meiner Fußballkarriere und auch danach als Experte vom Spielplan bestimmt. Es gibt nicht viele Gelegenheiten im Leben, bei denen man Zeit hat, eine große Veränderung vorzunehmen, ein Abenteuer zu erleben, seine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu entdecken. Das ist es also. Das ist es, was wir wollten.“
Der Grund für den Weggang von TNT Sports
Ferdinands Lebensveränderungen haben sich auch auf seine berufliche Laufbahn ausgewirkt, denn der Experte hat kürzlich seinen Abschied von TNT Sports bestätigt. Obwohl er problemlos eine Vertragsverlängerung hätte unterschreiben können, gab Ferdinand bekannt, dass er gegangen sei, weil der Sender seinen Ideen zur Weiterentwicklung der Berichterstattung nicht aufgeschlossen gegenüberstand. Er konzentriert sich nun auf seine eigene digitale Plattform, die es ihm ermöglicht, die „Welt außerhalb der 90 Minuten” zu erkunden, die das lineare Fernsehen oft ignoriert.
„Ich mag es, auf die Probe gestellt zu werden. Ich mag Druck”, sagt er. „Bei TNT ging es mir gut. Ich hätte bei TNT einen neuen Vertrag unterschreiben können. Ganz einfach. Aber das entspricht nicht meinem Wesen. Es ist Zeit für etwas Neues. Bei allem Respekt, ich habe versucht, innerhalb des Teams und der Gruppe bei TNT eine [neue] Seite der Dinge voranzutreiben, aber sie waren nicht so aufgeschlossen, wie ich es mir gewünscht hätte. Das war ein weiterer wichtiger Grund, warum ich mir dachte: ‚Okay, wenn ihr nicht mit mir zusammen springt und mir die Hand reicht, dann mache ich weiter. Mal sehen, wie ich mich alleine schlage.‘ Denn ich habe erkannt, dass es zwar immer lineares Fernsehen und Live-Fußball geben wird, aber dass es auch eine andere Welt außerhalb der 90 Minuten gibt, die mich fasziniert und die ich als Fan betrachte. Also möchte ich wissen, was zum Teufel diese Jungs essen, wie sie schlafen, wie sie sich erholen. Ich möchte die Öffentlichkeit näher daran heranführen und dabei an vorderster Front stehen. Aber gleichzeitig bin ich einfach so, wie ich bin. Ich versuche nicht, jemand anderes zu sein, ich bin ich. Ich mache mein eigenes Ding. Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen.
