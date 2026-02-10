ManUtd-Ikone Rio Ferdinand ist wegen Rückenverletzungen regelmäßig im Krankenhaus und sitzt im Rollstuhl.

Trotz der körperlichen Belastungen, denen er im Laufe seiner Karriere ausgesetzt war, weigert sich Ferdinand, sich zurückzulehnen. Der ehemalige Verteidiger betont, dass es ihm beim Training im Fitnessstudio und bei seiner Arbeit nicht mehr nur um seine persönliche Fitness geht, sondern darum, seiner Familie ein gutes Vorbild zu sein. Für Ferdinand ist es ein wichtiger Teil seiner Elternrolle, ein hohes Arbeitstempo beizubehalten, damit seine Kinder verstehen, dass Erfolg und Gesundheit nur mit Anstrengung zu erreichen sind.

„Ich habe Kinder, die eine Arbeitsmoral vorleben müssen“, sagte er. „Meine Kinder müssen sehen, wie ich aufstehe und zur Arbeit gehe. Sie müssen sehen, wie ich und [meine Frau] Kate ins Fitnessstudio gehen. Ich möchte, dass sie einen gesunden Lebensstil haben und denken, dass es normal ist, ins Fitnessstudio zu gehen oder sich einfach zu bewegen. Und ich möchte meinen Kindern das nicht nur erzählen, sie müssen es sehen. Aber um ehrlich zu sein, muss ich auch für meine geistige Gesundheit zur Arbeit gehen. Ich mag Arbeit; meine Eltern haben gearbeitet. Sie waren Fleißarbeiter. Das ist alles, was ich kenne. Wenn meine Kinder über mich sprechen, sagen sie zwar „Papa liebt mich“ und „Papa hat alles für mich getan“, aber sie sagen auch „Papa hat hart gearbeitet. Er war ein Arbeitstier.“ Verstehen Sie, was ich meine?“

