Manuel Neuer steht Vertragsverlängerung beim FC Bayern München "positiv" gegenüber - dennoch gibt es ein Aber

Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München ist aktuell noch ungewiss. Das soll sich schon bald ändern.

Manuel Neuer will mit der Entscheidung über seine sportliche Zukunft noch eine Weile warten. Er stehe einer Vertragsverlängerung "positiv" gegenüber, sagte der Torhüter und Kapitän des FC Bayern beim Besuch des Fanclubs Emertsham im Landkreis Traunstein. 

  • Er wolle aber noch sehen, "wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln". Ende März, Anfang April werde er "final entscheiden".

    Neuer gegen Wolfsburg wohl wieder im Tor

    Der 39-Jährige ist zudem "zuversichtlich", beim Wiederbeginn der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder im Tor zu stehen. 

    Mitte Dezember hatte er beim 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Die Münchner spielen am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

