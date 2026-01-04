Manuel Neuer steht Vertragsverlängerung beim FC Bayern München "positiv" gegenüber - dennoch gibt es ein Aber

Der 39-Jährige ist zudem "zuversichtlich", beim Wiederbeginn der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder im Tor zu stehen.

Mitte Dezember hatte er beim 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Die Münchner spielen am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.