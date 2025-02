Bei United galt er als Mega-Flop - aber für seinen neuen Klub glänzt der Brasilianer sofort und verwundert damit die Fans.

Antony, von Manchester United an Real Betis ausgeliehener Offensivspieler, hat bei seinem ersten Auftritt für die Andalusier die Fans der Red Devils überrascht. Der Brasilianer galt im Old Trafford als Riesen-Flop, doch bei seinem Debüt in LaLiga glänzte er und war gleich entscheidend am 2:2 gegen Athletic Club aus Bilbao beteiligt.