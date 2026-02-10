Manchester United kann Vinicius Junior von Real Madrid abwerben, wenn Michael Carrick zum festen Trainer ernannt wird, behauptet Louis Saha.

United hat noch nicht entschieden, wem die nächste Transferkasse übergeben wird, da Carrick nur für eine kurze Zeit bis zum Ende der Saison 2025/26 ernannt wurde. Er hat vier Siege in Folge gegen Manchester City, Arsenal, Fulham und Tottenham eingefahren.

Saha, der einst an der Seite von Carrick in Old Trafford spielte, ist der Meinung, dass sein ehemaliger Teamkollege für den Spitzenjob auf Dauer in Betracht gezogen werden sollte – auch wenn Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane ebenfalls im Gespräch sind.

Saha fügte hinzu: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Michael diese Chance bekäme. Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Er ist ein sehr fleißiger Mensch, aber auch bescheiden. Momentan stehen die Ergebnisse für ihn gut, aber nicht nur die Ergebnisse, auch die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt und auftritt, wir alle können die Veränderung sofort sehen. Er hat den größten Einfluss seit Sir Alex Ferguson.

Er ist die Antwort auf die Frage nach dem nächsten Trainer. Ich denke, dass sie Carrick sehr, sehr ernsthaft in Betracht ziehen sollten.

„Wir wissen, dass die Erwartungen sehr hoch sind, und manchmal führen Vereine bestimmte Gespräche und wollen einen langfristigen Plan sehen. Sehen sie dies als eine Phase, in der für Carrick alles gut läuft? Wer weiß, wie er reagiert, wenn er unter größerem Druck steht. Vielleicht muss er in diesem Sinne herausgefordert werden, um für die Vollzeitstelle in Betracht gezogen zu werden. Ich weiß es nicht.

„Ich sehe, dass er die DNA des Vereins versteht, er stand unter Druck, vielleicht nicht als Trainer, aber als Spieler, er versteht, wie diese Trainer zuvor reagiert haben, da er Teil des Trainerstabs war. Er versteht also. Er ist kein Neuling. Ich denke also, dass er seine Position verdient, aber wenn Namen wie Ancelotti und Zidane ins Spiel kommen, ist das eine ganz andere Sache.“