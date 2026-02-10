Getty/GOAL
Manchester United kann Vinicius Junior von Real Madrid abwerben, wenn Michael Carrick zum festen Trainer ernannt wird, behauptet Louis Saha.
Interimschefs geben in Madrid und Manchester den Ton an
Der brasilianische Superstar Vinicius scheint derzeit in der spanischen Hauptstadt glücklicher zu sein als unter Xabi Alonso, mit dem es zu Spannungen gekommen war. Alvaro Arbeloa leitet nun vorübergehend die Geschicke der ersten Mannschaft.
United hat mit Carrick ebenfalls einen Interimstrainer an der Spitze und hat sich wieder ins Rennen um die Champions-League-Qualifikation zurückgekämpft. Eine Rückkehr in den europäischen Spitzenfußball würde es den Red Devils erleichtern, Top-Talente zu verpflichten, und gleichzeitig die Kassen für Neuverpflichtungen auffüllen.
Könnte Manchester United Vinicius Jr. von Real Madrid abwerben?
Inmitten der Gerüchte um Vinicius, der auch mit einem Wechsel in die saudische Pro League in Verbindung gebracht wird, und dessen möglichen Abschied aus Madrid, äußerte sich der ehemalige Stürmer von Manchester United, Saha, gegenüber aceodds.com zu einem möglichen Wechsel des Südamerikaners in die Premier League: „Nichts ist zu groß, wenn Man United so spielt, wie sie spielen. Sie können jeden großen Namen anziehen.
Vinicius ist ganz klar ein Anwärter auf den Ballon d'Or, definitiv jemand, der glänzen und in der Champions League spielen will. Ich weiß das, weil er individuelle Trophäen gewinnen will. Wer weiß, das könnte eine sehr attraktive Kombination sein – die Mannschaft, die wir Woche für Woche mit Carrick sehen und die sehr attraktiven Fußball spielt. Das könnte also eine neue Plattform für einen Spieler wie Vinicius Jr. sein.“
Nächster Trainer von ManUtd: Carrick meldet seinen Anspruch an
United hat noch nicht entschieden, wem die nächste Transferkasse übergeben wird, da Carrick nur für eine kurze Zeit bis zum Ende der Saison 2025/26 ernannt wurde. Er hat vier Siege in Folge gegen Manchester City, Arsenal, Fulham und Tottenham eingefahren.
Saha, der einst an der Seite von Carrick in Old Trafford spielte, ist der Meinung, dass sein ehemaliger Teamkollege für den Spitzenjob auf Dauer in Betracht gezogen werden sollte – auch wenn Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane ebenfalls im Gespräch sind.
Saha fügte hinzu: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Michael diese Chance bekäme. Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Er ist ein sehr fleißiger Mensch, aber auch bescheiden. Momentan stehen die Ergebnisse für ihn gut, aber nicht nur die Ergebnisse, auch die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt und auftritt, wir alle können die Veränderung sofort sehen. Er hat den größten Einfluss seit Sir Alex Ferguson.
Er ist die Antwort auf die Frage nach dem nächsten Trainer. Ich denke, dass sie Carrick sehr, sehr ernsthaft in Betracht ziehen sollten.
„Wir wissen, dass die Erwartungen sehr hoch sind, und manchmal führen Vereine bestimmte Gespräche und wollen einen langfristigen Plan sehen. Sehen sie dies als eine Phase, in der für Carrick alles gut läuft? Wer weiß, wie er reagiert, wenn er unter größerem Druck steht. Vielleicht muss er in diesem Sinne herausgefordert werden, um für die Vollzeitstelle in Betracht gezogen zu werden. Ich weiß es nicht.
„Ich sehe, dass er die DNA des Vereins versteht, er stand unter Druck, vielleicht nicht als Trainer, aber als Spieler, er versteht, wie diese Trainer zuvor reagiert haben, da er Teil des Trainerstabs war. Er versteht also. Er ist kein Neuling. Ich denke also, dass er seine Position verdient, aber wenn Namen wie Ancelotti und Zidane ins Spiel kommen, ist das eine ganz andere Sache.“
Top-4-Rennen: ManU strebt fünften Sieg in Folge an
Saha ist angenehm überrascht, dass Carrick den Schritt ins Trainergeschäft gewagt hat, da er sich kaum vorstellen konnte, dass der ehemalige englische Nationalspieler diesen Weg einschlagen würde, als sie noch als Spieler zusammenarbeiteten.
Er war jedoch bereits als Betreuer unter Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer tätig, bevor er sich selbstständig bei Middlesbrough machte. Die anspruchsvollste Position in der Premier League ist nun besetzt, und United wird am Dienstag wieder im Einsatz sein, wenn es zum Spiel gegen den vom Abstieg bedrohten West Ham kommt.
