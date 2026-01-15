Manchester United hätte Millionen sparen können: Ruben Amorim dachte vor Entlassung über Rücktritt nach

Nach dem 1:1 gegen Leeds kritisierte Amorim offen die aus seiner Sicht mangelnde Unterstützung durch die Klubführung. Er sagte: "Ich bin hierher gekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Das ist klar. Ich weiß, dass ich nicht [Thomas] Tuchel heiße, nicht [Antonio] Conte und auch nicht [Jose] Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United, und das wird auch so bleiben, bis die nächsten 18 Monate vorbei sind oder bis die Vereinsführung eine Veränderung beschließt. Das war mein Standpunkt. Damit möchte ich abschließen. Ich werde nicht kündigen. Ich werde meine Arbeit machen, bis jemand anderes hierher kommt, um mich zu ersetzen."

Amorim betonte, dass er seinen Vertrag erfüllen wolle - doch weniger als 24 Stunden später wurde er entlassen. United sah sich unter Zugzwang, sodass Wilcox und Geschäftsführer Omar Barrada keine andere Wahl hatten, als zu handeln.

Nach einer weiteren Besprechung mit Amorim teilten sie dem Portugiesen schließlich mit, dass man getrennte Wege gehe. Diese Entscheidung bedeutete zugleich, dass ManUnited für die vorzeitige Vertragsauflösung eine Abfindung zahlen musste.