Berichten zufolge war Ruben Amorim bereit, zurückzutreten - nur wenige Tage, bevor Manchester United seine schwierige 14-monatige Amtszeit beendete. Nachdem im Old Trafford die erhofften Erfolge ausgeblieben waren, wollte der portugiesische Trainer die Verantwortung übernehmen und gehen. Stattdessen entschied sich der Klub für die Entlassung, die United umgerechnet knapp 14 Millionen Euro Abfindung kostete.
Manchester United hätte Millionen sparen können: Ruben Amorim dachte vor Entlassung über Rücktritt nach
Nach Amorims Abschied von United wurde bekannt, dass er sich vor dem Spiel gegen Leeds United im Elland Road Stadium eine hitzige Auseinandersetzung mit Sportdirektor Jason Wilcox geliefert hatte.
Laut The Sun erzählte Amorim Freunden, er habe nach dem Streit ernsthaft über einen Rücktritt nachgedacht. Erst nach einem Gespräch mit seinem Berater Raul Costa änderte der frühere Sporting-Coach seine Meinung. Ihm sei geraten worden, dass Manchester ihn entweder klar unterstützen oder entlassen müsse.
- Getty
Amorim beschwerte sich über mangelnde Unterstützung in Manchester
Nach dem 1:1 gegen Leeds kritisierte Amorim offen die aus seiner Sicht mangelnde Unterstützung durch die Klubführung. Er sagte: "Ich bin hierher gekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Das ist klar. Ich weiß, dass ich nicht [Thomas] Tuchel heiße, nicht [Antonio] Conte und auch nicht [Jose] Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United, und das wird auch so bleiben, bis die nächsten 18 Monate vorbei sind oder bis die Vereinsführung eine Veränderung beschließt. Das war mein Standpunkt. Damit möchte ich abschließen. Ich werde nicht kündigen. Ich werde meine Arbeit machen, bis jemand anderes hierher kommt, um mich zu ersetzen."
Amorim betonte, dass er seinen Vertrag erfüllen wolle - doch weniger als 24 Stunden später wurde er entlassen. United sah sich unter Zugzwang, sodass Wilcox und Geschäftsführer Omar Barrada keine andere Wahl hatten, als zu handeln.
Nach einer weiteren Besprechung mit Amorim teilten sie dem Portugiesen schließlich mit, dass man getrennte Wege gehe. Diese Entscheidung bedeutete zugleich, dass ManUnited für die vorzeitige Vertragsauflösung eine Abfindung zahlen musste.
Die Kosten durch die Entlassung von Amorim
Dem Vernehmen nach erhält Amorim eine Abfindung von etwa 14 Millionen Euro. Damit steigen die Gesamtkosten für gescheiterte Trainer- und Managemententscheidungen bei United seit dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 auf etwa 117 Millionen Euro.
Hätte Amorim selbst gekündigt, hätte der Klub diese Zahlung vermeiden können. Nun muss United den Preis dafür zahlen, dass der ehemalige Cheftrainer von diesem Schritt abgehalten wurde und erneut eine hohe Rechnung begleichen.
Amorims Co-Trainer Carlos Fernandes meldete sich nach der überraschenden Entlassung öffentlich zu Wort. In den sozialen Medien schrieb er: "Danke, Manchester United. Danke an die Weltklasse-Spieler, die ich trainieren und von denen ich lernen durfte. Danke an die Mitarbeiter, die uns wirklich unterstützt haben. Danke an die Fans, die zu uns gehalten haben. Letztendlich stellt die Arbeit bei einem Fußballverein dieser Größenordnung nicht nur dein Wissen auf die Probe, sondern offenbart auch deinen Charakter. Ein besonderes Kapitel in meinem Leben. Ich bin stolz darauf, als Co-Trainer von Manchester United gedient zu haben."
- Getty Images Sport
Carrick bei ManUnited zum Interimstrainer ernannt
Die Red Devils setzten zunächst Darren Fletcher als Interimstrainer ein, der zuvor die U18-Mannschaft des Klubs betreut hatte. Unter seiner Leitung folgten jedoch ein enttäuschendes Unentschieden gegen den abstiegsbedrohten FC Burnley sowie eine Niederlage gegen Brighton in der dritten Runde des FA Cups.
Nun wurden die Zügel an einen weiteren ehemaligen United-Star übergeben: Michael Carrick. Er erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende, während der Verein parallel die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger für Amorim vorantreibt.
Für Carrick wird der Einstieg zur echten Feuertaufe. Seine Amtszeit beginnt am Samstag mit dem Derby gegen Erzrivale Manchester City im Old Trafford, ehe es anschließend ins Emirates Stadium geht - zum Duell mit Tabellenführer Arsenal.
Manchester United: Die nächsten Spiele im Überblick
- 17. Januar (13.30 Uhr) vs. Manchester City (Premier League/H)
- 25. Januar (17.30 Uhr) vs. FC Arsenal (Premier League/A)
- 1. Februar (15 Uhr) vs. FC Fulham (Premier League/H)