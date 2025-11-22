Manchester City will angeblich in den Poker um Givairo Read von Feyenoord Rotterdam einsteigen. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano.
Manchester City will wohl FCB-Wunschspieler: Sorgt Pep Guardiola für einen Transferschock beim FC Bayern?
Sollte sich dies bewahrheiten, wäre das eine schlechte Nachricht für den FC Bayern München, der sich Medienberichten zufolge intensiv mit einer Verpflichtung des Niederländers beschäftigt und ihn zu einem Wunschspieler auserkoren hat.
Sky berichtete bereits, dass die Gespräche zwischen dem FCB und dem Read-Lager weit fortgeschritten seien. Mit City könnte nun aber eine finanzstarker Konkurrent im Werben um den 19-Jährigen dazukommen.
- Getty
Ersetzt Givairo Read beim FC Bayern Sacha Boey?
Read steht bei Feyenoord noch bis 2029 unter Vertrag, sodass die Niederländer wohl eine Ablösesumme in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro für einen Wechsel im Sommer aufrufen dürften.
Die Münchner wollen angeblich noch im Winter mit Sacha Boey einen Rechtsverteidiger abgeben, um auf dieser Position im Kader Platz für Read zu schaffen. Außerdem hätten die Münchner beim Abgang des Franzosen einen größeren finanziellen Spielraum für die wohl angedachte Verpflichtung.
Givairo Reads Leistungsdaten für Feyenoords Profis:
- Spiele: 49
- Tore: 4
- Assists: 11
- Gelbe Karten: 5
- Rote Karten: 2
- Titel: 1