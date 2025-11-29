"Man muss auch zurückschauen": Mats Hummels bekommt für Kritik am BVB-Mittelfeld Gegenwind

Hummels hatte in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime Video vor allem die häufigen Wechsel im BVB-Mittelfeld und auch die Kaderplanung als Probleme ausgemacht. Die Zusammenstellung dort sei "ein wenig diffus würde ich beinahe sagen, weil es doch sehr unterschiedliche Spielertypen sind".

Hummels führte aus: "Mit den Wechseln und der Rotation kriegst du andere Typen, die sich anders anbieten. Du hast mal einen Sechser, der sich tief fallen lässt, ein anderes Mal hast du Sechser, Achter, die zwischen den Ketten spielen." Das Spiel verändere sich dadurch, es seien "zu viele unterschiedliche Profile".

Der früher ebenfalls für den BVB aktive Steffen Freund sagte bei RTL/ntv, Hummels zeichne ein zu negatives Bild des Teams – und glaubt, dies hänge mit dessen erst vor kurzem erfolgten Karriereende zusammen. "Das ist natürlich ganz normal menschlich, das habe ich auch gemacht, nachdem ich bei Dortmund aufgehört hatte", erklärte Freund. Er erklärte: "Ich glaube, dass man so einen Instinkt hat zu sagen, das läuft nicht so gut. Aber man muss natürlich auch zurückschauen: Wie waren denn jetzt die letzten Jahre unter Marco Rose und davor Thomas Tuchel, dann Nuri Sahin im letzten Jahr - und da ist die Entwicklung doch eindeutig positiv."

Freund sagte in Richtung Hummels: "Also Mats, jetzt nicht zu sehr Borussia Dortmund denken, sondern als Experte."