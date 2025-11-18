"Man kann irgendwann verstehen, wenn es nervt": Toni Kroos spricht Klartext zu Vinicius Junior

Vinicius' Impulsivität war jüngst im Clasico gegen den Erzrivalen FC Barcelona (1:0) zu bestaunen, als er bei seiner Auswechslung stocksauer reagierte und sich unter anderem respektlos gegenüber Trainer Xabi Alonso verhielt. Der Zoff war tagelang Thema und erst nach einer Entschuldigung vor versammelter Mannschaft und via Social Media beendet.

Einer, der ebenfalls gemeinsam mit Vini auf Torejagd ging, ist Karim Benzema (37). Der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 warb in einem Interview mit der As für Verständnis für den Clasico-Ausraster des Angreifers: "Das ist sein Charakter. Er wird wütend, wenn er vom Platz muss. Normal. Okay, das sollte er nicht sein." Vinicius sei "ein sehr guter Junge, der ein sehr großes Herz hat und lernen will". Auf dem Linksaußen laste aber auch viel Druck, das dürfe man nicht vergessen.

Benzemas Ratschlag, damit Vinicius sein großes Ziel vom Gewinn des Ballon d'Or erreicht: "Er wird es dann schaffen, wenn er in den Kopf bekommt, dass er nur auf dem Platz steht, um zu spielen und alles andere ausblendet. (…)"

Vinicius legt in dieser Saison durchaus ordentliche Zahlen auf. In 16 Pflichtspielen erzielte er fünf Tore und legte vier weitere Treffer direkt auf. Bemerkenswert ist allerdings, dass er deutlich häufiger als unter Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti nicht die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen steht: Nur fünf Partien absolvierte er über die volle Distanz.