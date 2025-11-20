"Man kann ihn mit Lionel Messi vergleichen": Weltmeister äußert sich zu WM-Chancen von Bayern-Youngster Lennart Karl und nennt Ähnlichkeiten mit Superstar

Im Sport1-Interview sagte der 59-Jährige: "Durch seine Spielweise kann man ihn mit Lionel Messi vergleichen. Ob er diesem großen Idol dann mal nacheifern kann, wird sich zeigen. Aber die Ansätze sind da."

Im Vergleich mit den DFB-Talenten Tom Bischof und Said El Mala sei Karl derjenige mit dem größten Potenzial, "nicht nur, um bei den Bayern Stammspieler zu werden, sondern auch in der Nationalmannschaft".