Weltmeister Olaf Thon hat Bayern-Youngster Lennart Karl (17) mit dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi (38) verglichen.
"Man kann ihn mit Lionel Messi vergleichen": Weltmeister äußert sich zu WM-Chancen von Bayern-Youngster Lennart Karl und nennt Ähnlichkeiten mit Superstar
Weltmeister sieht ähnliche Spielweise von Lennart Karl und Superstar Lionel Messi
Im Sport1-Interview sagte der 59-Jährige: "Durch seine Spielweise kann man ihn mit Lionel Messi vergleichen. Ob er diesem großen Idol dann mal nacheifern kann, wird sich zeigen. Aber die Ansätze sind da."
Im Vergleich mit den DFB-Talenten Tom Bischof und Said El Mala sei Karl derjenige mit dem größten Potenzial, "nicht nur, um bei den Bayern Stammspieler zu werden, sondern auch in der Nationalmannschaft".
- AFP
Thon hält WM-Teilnahme von Karl für möglich
Thon lobte die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Karl nicht sofort in die A-Nationalmannschaft zu berufen. Das könne sich aber schon bald ändern, auch eine WM-Teilnahme hält er nicht für ausgeschlossen.
Der Weltmeister von 1990 sagte: "Karl ist trotzdem für mich ein Kandidat, der in Zukunft auf jeden Fall eingeladen werden kann und vielleicht dann sogar im Kader bei der WM 2026 steht." Allerdings sei die Konkurrenz groß. "Ich denke, dass nur einer der vier - Karl, El Mala, Bischof, Ouedraogo - durchkommen wird zur WM, vielleicht auch zwei."
- Getty Images Sport
Karl glänzt bei deutscher U21-Nationalmannschaft
Der Offensivspieler, wie Superstar Messi Linksfuß und ähnlich groß (1,69 Meter), machte bereits in der Saisonvorbereitung des FC Bayern auf sich aufmerksam und konnte auch bei seinen ersten Pflichtspiel-Auftritten in dieser Saison überzeugen.
In 14 Saisoneinsätzen gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Für die U21-Nationalmannschaft glänzte er bei seinen ersten beiden Einsätzen mit zwei Toren beim 6:0-Erfolg gegen Malta und einem weiteren Treffer beim 2:0-Sieg gegen Georgien.
Leistungsdaten von Lennart Karl in dieser Saison (inklusive U21-Nationalmannschaft):
- Spiele: 16
- Tore: 5
- Assists: 1