Man City trollt United Strand mit einem Beitrag von Erling Haaland, nachdem Man Utd bei West Ham Punkte verloren hat und sich der virale Haar-Stunt fortsetzt.

Der Hintergrund für das Trolling reicht bis zum Oktober 2024 zurück. Ilett, ein 29-jähriger United-Fan, versprach, sich die Haare nicht schneiden zu lassen, bis United fünf Siege in Folge in allen Wettbewerben errungen hatte. Was zunächst wie eine machbare Aufgabe erschien, entwickelte sich zu einer Marathon-Tortur, da der Verein unter der vorherigen Führung um Konstanz rang.

Vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag im London Stadium war das Ziel endlich in Sicht. United hatte unter Interimstrainer Carrick vier Spiele in Folge gewonnen und City, Arsenal, Fulham und Tottenham besiegt, was bedeutete, dass ein Sieg über die Hammers Ilett zum ersten Mal seit fast 500 Tagen einen Friseurbesuch ermöglicht hätte.

Tausende Zuschauer schalteten sich in seinen „Watchalong”-Livestream ein, in der Erwartung, dass die Herausforderung endlich abgeschlossen werden würde. Stattdessen wurden sie Zeugen einer Achterbahnfahrt der Gefühle, die in Verzweiflung endete. „Es war ein seltsames Spiel”, sagte Ilett zu seinen Zuschauern, sichtlich enttäuscht, als der Schlusspfiff ertönte. Die Herausforderung wird nun auf Null zurückgesetzt, was bedeutet, dass er noch viele Monate mit seinen wallenden Locken vor sich hat, es sei denn, United findet plötzlich zu einer konstanten Form zurück.