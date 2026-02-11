Getty Images Sport
Man City trollt United Strand mit einem Beitrag von Erling Haaland, nachdem Man Utd bei West Ham Punkte verloren hat und sich der virale Haar-Stunt fortsetzt.
Die Stadtverwaltung dreht nach dem Ende der Siegesserie noch einmal richtig den Dolch um.
Der offizielle US-Social-Media-Account des Vereins verschwendete keine Zeit, um den United-Fans nach ihrem 1:1-Unentschieden gegen West Ham am Dienstagabend noch mehr Salz in die Wunden zu streuen. Während das Ergebnis für die Mannschaft von Michael Carrick einen Rückschlag bedeutete, war es für den Content-Ersteller Ilett – online bekannt als „The United Strand“ – persönlich verheerend, dessen virale Herausforderung, sich die Haare wachsen zu lassen, bis United fünf Spiele in Folge gewonnen hat, sich nun weiter hinziehen wird.
Kurz nachdem der Schlusspfiff bestätigte, dass die Siegesserie von United nach vier Spielen beendet war, veröffentlichte der Account @ManCityUS ein Foto von Stürmerstar Erling Haaland mit seinen langen blonden Haaren, die ihm über die Schultern fallen. Die Bildunterschrift war einfach, aber scharf: „Es ist nichts Falsches daran, sich die Haare wachsen zu lassen.”
Das 500-tägige Warten auf einen Haarschnitt geht weiter
Der Hintergrund für das Trolling reicht bis zum Oktober 2024 zurück. Ilett, ein 29-jähriger United-Fan, versprach, sich die Haare nicht schneiden zu lassen, bis United fünf Siege in Folge in allen Wettbewerben errungen hatte. Was zunächst wie eine machbare Aufgabe erschien, entwickelte sich zu einer Marathon-Tortur, da der Verein unter der vorherigen Führung um Konstanz rang.
Vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag im London Stadium war das Ziel endlich in Sicht. United hatte unter Interimstrainer Carrick vier Spiele in Folge gewonnen und City, Arsenal, Fulham und Tottenham besiegt, was bedeutete, dass ein Sieg über die Hammers Ilett zum ersten Mal seit fast 500 Tagen einen Friseurbesuch ermöglicht hätte.
Tausende Zuschauer schalteten sich in seinen „Watchalong”-Livestream ein, in der Erwartung, dass die Herausforderung endlich abgeschlossen werden würde. Stattdessen wurden sie Zeugen einer Achterbahnfahrt der Gefühle, die in Verzweiflung endete. „Es war ein seltsames Spiel”, sagte Ilett zu seinen Zuschauern, sichtlich enttäuscht, als der Schlusspfiff ertönte. Die Herausforderung wird nun auf Null zurückgesetzt, was bedeutet, dass er noch viele Monate mit seinen wallenden Locken vor sich hat, es sei denn, United findet plötzlich zu einer konstanten Form zurück.
West Ham verdirbt die Party
Das Spiel selbst war eine hart umkämpfte Angelegenheit, die die Schwierigkeiten verdeutlichte, mit denen Carrick in seiner vorübergehenden Rolle konfrontiert ist. United kam voller Selbstvertrauen in die Hauptstadt, traf dort jedoch auf eine entschlossene West Ham-Mannschaft, die um ihren Verbleib in der Premier League kämpfte. Die Hammers verteidigten mit einem disziplinierten tiefen Block, der die Offensivtalente der Gäste über weite Strecken frustrierte und Ilett den seit Monaten geplanten Jubel verwehrte.
Die Pattsituation wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit durchbrochen, als Tomas Soucek in den Strafraum eindrang und eine Flanke von Jarrod Bowen verwertete, was die mitgereisten Fans schockierte und Ilett in seinem Stream verstummen ließ. United bemühte sich um eine Antwort, und Carrick brachte verzweifelt Ersatzspieler, um die Siegesserie aufrechtzuerhalten.
Benjamin Sesko rettete mit seinem späten Treffer einen Punkt und hielt Carrick's Ungeschlagenheit aufrecht, aber für The United Strand war das Unentschieden so gut wie eine Niederlage. Der Punkt tröstete Ilett wenig, dessen Frisur mittlerweile zu einem visuellen Symbol für die Unfähigkeit von United geworden ist, in den letzten beiden Spielzeiten eine dominante Form zu zeigen.
Bayern schließt sich dem Ansturm an
City war nicht der einzige europäische Gigant, der sich über das Unglück des Fans lustig machte. Auch der englischsprachige Account des FC Bayern München erkannte die Gelegenheit für ein Engagement und antwortete auf die Saga mit einem frechen Beitrag.
„Es ist noch Zeit, FC Bayern-Fan zu werden“, twitterte der deutsche Verein, begleitet von einem Scheren-Emoji, und deutete damit spielerisch an, dass ein Wechsel zum Bundesliga-Meister der schnellste Weg zu einer schlanken Figur sein könnte.
Sogar Carrick war sich der Bedeutung des Spiels bewusst. In seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gab der Trainer von United zu, dass seine Kinder ihm von der Herausforderung erzählt hatten. „Ich kann sagen, dass ich mir dessen bewusst bin, ja. Meine Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht“, sagte Carrick. Leider für Ilett führte das Bewusstsein des Trainers nicht zum fünften Sieg, der nötig gewesen wäre, um die Geschichte zu beenden.
