Von Sancho bis Sterling: Wie Manchester City 850 Millionen Euro mit Transfers einnahm

Manchester City hat in den vergangenen Jahren viel Geld für neue Spieler ausgegeben - aber auch ordentlich Kohle eingenommen.

Manchester City hat im vergangenen Jahrzehnt ordentlich Geld in die Hand genommen, um aus einem Mittelfeldverein einen absoluten Spitzenklub zu formen. Seit der Übernahme des Vereins durch Scheich Mansour im Jahr 2011 gaben die Citizens jedes Jahr viel Geld für neue Spieler aus.

Einer der ersten Transfers war der brasilianische Stürmer Robinho, der für 34 Millionen Euro von Real Madrid zu City wechselte. Der teuerste Einkauf - bisher - war Jack Grealish, der 2021 für rund 115 Millionen Euro zum Team von Trainer Pep Guardiola stieß. Damit stellte City einen neuen Rekord in der Premier League auf.

Eine Reihe von anderen spekulierten Geschäften kamen letzten Endes doch nicht zustande, City agierte im Laufe der Jahre immer überlegter auf dem Transfermarkt. So nahm man Abstand von den Verpflichtungen von Harry Maguire, Fred, Jorginho und Marc Cucurella. Der Grund: Die Skyblues erachteten diese Spieler als zu teuer.

Aber Manchester City kann nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Spieler für viel Geld verkaufen. In dieser Liste zeigt GOAL die Akteure, die den Citizens in den vergangenen Jahren am meisten Kohle in die Kasse spülten.

Manchester Citys teuerste Verkäufe jeder Saison

Saison Teuerster Verkauf Ablösesumme Gesamteinnahmen 2022/23 Raheem Sterling 56,2 Millionen Euro 159,90 Millionen Euro 2021/22 Ferran Torres 55 Millionen Euro 93,80 Millionen Euro 2020/21 Leroy Sané 60 Millionen Euro 76,65 Millionen Euro 2019/20 Danilo37 Millionen Euro 71 Millionen Euro 2018/19 Brahim Díaz 17 Millionen Euro 57 Millionen Euro 2017/18 Kelechi Iheanacho 27,7 Millionen Euro 91,35 Millionen Euro 2016/17 Stevan Jovetic 13,5 Millionen Euro 35,35 Millionen Euro 2015/16 Alvaro Negredo 28 Millionen Euro 67,44 Millionen Euro 2014/15 Javi García 16,8 Millionen Euro 30,30 Millionen Euro 2013/14 Carlos Tevez 9 Millionen Euro 11,30 Millionen Euro 2012/13 Mario Balotelli 20 Millionen Euro 44,30 Millionen Euro 2011/12 Jérôme Boateng 13,5 Millionen Euro 31,20 Millionen Euro 2010/11 Robinho 21 Millionen Euro 40,15 Millionen Euro 2009/10 Elano 7 Millionen Euro 30,95 Millionen Euro 2008/09 Vedran Corluka 13,75 Millionen Euro 26,50 Millionen Euro 2007/08 Joey Barton 8,6 Millionen Euro 10,56 Millionen Euro 2006/07 David James 1,7 Millionen Euro 4,20 Millionen Euro 2005/06 Shaun Wright-Phillips 31,5 Millionen Euro 32,50 Millionen Euro 2004/05 Nicolas Anelka 7,19 Millionen Euro 7,94 Millionen Euro 2003/04 Matias Vuoso 1,5 Millionen Euro 6,62 Millionen Euro 2002/03 Dickson Etuhu 450.000 Euro 750.000 Euro 2001/02 Mark Kennedy 3 Millionen Euro 6,60 Millionen Euro 2000/01 Lee Peacock 900.000 Euro 1,46 Millionen Euro

Die 10 teuersten Abgänge von Manchester City