Inter Miamis Superstar Lionel Messi wollte nach der 0:3-Niederlage bei Los Angeles FC zum Auftakt der neuen MLS-Saison offenbar die Schiedsrichter-Kabine stürmen.
Luis Suarez muss ihn zurückhalten! Wütender Lionel Messi will wohl die Schiedsrichter-Kabine stürmen
Lionel Messi wollte offenbar den Schiedsrichter zur Rede stellen
Auf Video-Aufnahmen, die bei X kursieren, ist zu sehen, wie Messi im Anschluss an die Partie in den Katakomben wütend in einen Raum gehen will, den zuvor auch die Unparteiischen betreten hatten. Daher ist davon auszugehen, dass es sich um die Schiedsrichter-Kabine handelt.
Messi ist dabei sichtlich erbost, während Mitspieler und Kumpel Luis Suarez vehement versucht, ihn zurückzuhalten. Der Argentinier lässt sich aber zunächst nicht von seinem Vorhaben abbringen und geht trotz Umklammerung von Suarez durch die Tür. Dabei springt ihnen ein Offizieller hinterher, der die Aktion offensichtlich nicht gut heißt. Wenige Momente später kommen Messi und Suarez dann auch wieder heraus und treten den Weg in ihre eigene Umkleide an.
- Getty Images Sport
Lionel Messi gefrustet: Inter Miami wird von LAFC zeitweise vorgeführt
Worüber sich Messi bei Schiedsrichter Pierre-Luc Lauziere beschweren wollte, blieb offen. Während der 90 Minuten am Samstagabend fiel lediglich auf, dass sich Messi hier und da an der harten Gangart von LAFC störte und das den Unparteiischen auch wissen ließ.
Gefrustet war der 38-Jährige natürlich wegen der deftigen Pleite, die der amtierende MLS-Champion zum Saisonstart hinnehmen musste. Anfang Dezember hatten sich Messi und Co. mit einem Finaltriumph über die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller den Titel gesichert, in Los Angeles waren sie vor allem in Halbzeit eins klar unterlegen. Bezeichnend für Miamis Auftritt war der überfällige Führungstreffer für Los Angeles in der 37. Minute, den Mittelfeldstar Rodrigo De Paul mit einem Ballverlust in der eigenen Hälfte eingeleitet hatte. Heung-Min Son legte daraufhin für David Martinez auf, der eiskalt einnetzte.
Im zweiten Durchgang kam der amtierende Meister besser ins Spiel und auch Messi hatte die eine oder andere gefährliche Aktion. Doch gut eine Viertelstunde vor dem Ende konterte LAFC die Gäste lehrbuchmäßig aus und Denis Bouanga besorgte die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit legte Nathan Ordaz dann noch zum 3:0-Endstand nach.
Miami-Trainer deutlich: "Müssen unsere Fehler ausmerzen"
"Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir vieles verbessern müssen", gab ein enttäuschter Miami-Trainer Javier Mascherano nach der Klatsche zu. "Wir müssen auf den positiven Dingen aufbauen, unsere Fehler ausmerzen und nach vorne schauen."
Kapitän Messi stand die vollen 90 Minuten über auf dem Platz, während Suarez in der 81. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt wurde. Die Chance auf Wiedergutmachung haben Messi und Co. nächsten Samstag, wenn sie am 2. Spieltag bei Orlando City SC zu Gast sind.
- Getty Images Sport
Lionel Messis Zahlen für Inter Miami
- Spiele: 89
- Tore: 77
- Assists: 44