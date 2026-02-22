Luis Suarez muss ihn zurückhalten! Wütender Lionel Messi will wohl die Schiedsrichter-Kabine stürmen

Worüber sich Messi bei Schiedsrichter Pierre-Luc Lauziere beschweren wollte, blieb offen. Während der 90 Minuten am Samstagabend fiel lediglich auf, dass sich Messi hier und da an der harten Gangart von LAFC störte und das den Unparteiischen auch wissen ließ.

Gefrustet war der 38-Jährige natürlich wegen der deftigen Pleite, die der amtierende MLS-Champion zum Saisonstart hinnehmen musste. Anfang Dezember hatten sich Messi und Co. mit einem Finaltriumph über die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller den Titel gesichert, in Los Angeles waren sie vor allem in Halbzeit eins klar unterlegen. Bezeichnend für Miamis Auftritt war der überfällige Führungstreffer für Los Angeles in der 37. Minute, den Mittelfeldstar Rodrigo De Paul mit einem Ballverlust in der eigenen Hälfte eingeleitet hatte. Heung-Min Son legte daraufhin für David Martinez auf, der eiskalt einnetzte.

Im zweiten Durchgang kam der amtierende Meister besser ins Spiel und auch Messi hatte die eine oder andere gefährliche Aktion. Doch gut eine Viertelstunde vor dem Ende konterte LAFC die Gäste lehrbuchmäßig aus und Denis Bouanga besorgte die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit legte Nathan Ordaz dann noch zum 3:0-Endstand nach.