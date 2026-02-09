AFP
Luis Enrique sendet eine deutliche Botschaft zu seiner Zukunft bei PSG, während Gerüchte über das Interesse von Man Utd kursieren.
Luis Enriques Zukunftsaussichten
Luis Enrique wurde zu seiner Zukunft bei PSG befragt, nachdem Gerüchte über einen Wechsel zu Manchester United aufgekommen waren, da die Red Devils vor dem Sommer nach Alternativen zu Interimstrainer Michael Carrick suchen. Der 55-Jährige betont jedoch, dass er keine Pläne habe, PSG zu verlassen. Berichten zufolge soll er seinen aktuellen Vertrag, der bis 2027 läuft, verlängern. In seiner Pressekonferenz am Montag schien er dies zu bestätigen.
Er sagte gegenüber Reportern: „Ich bin sehr glücklich bei Paris Saint-Germain. Ici c’est Paris!“
Carrick's guter Start
Angesichts Carrick's Start bei Old Trafford muss United möglicherweise nicht lange suchen, um die beste Option für die Nachfolge zu finden. Der 2:0-Sieg gegen Tottenham am Wochenende war der vierte Sieg in Folge, und der ehemalige Trainer von Middlesbrough könnte den Job dauerhaft bekommen, wenn er seine Form beibehält.
Dazu sagte er: „Um ehrlich zu sein, hat sich nichts geändert.
Ich bin mir meiner Rolle hier und meiner Verantwortung voll bewusst. Wir wollen erfolgreich sein, und ich möchte, dass der Verein auch über das Saisonende hinaus erfolgreich ist – egal, ob ich das bin oder jemand anderes.
„Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht beeinflussen, und wir werden sehen, was passiert, aber es geht auf jeden Fall darum, die Mannschaft zu verbessern und Manchester United stärker zu machen. Die Ergebnisse über einen kurzen Zeitraum ändern daran nichts.
Wenn sie sich geändert haben, stimmt etwas nicht. Man kann nicht so reflexartig reagieren, ob es wirklich gut ist oder ob es ein paar Probleme gibt, die wir lösen müssen.“
Er fügte hinzu: „Ich liebe meine Arbeit. Ich bin hier. Ich fühle mich hier zu Hause, aber ich verstehe die Situation vollkommen, deshalb lasse ich mich nicht zu sehr mitreißen.“
PSG versucht, die Dynamik aufrechtzuerhalten
Während United hofft, sich unter den ersten Vier zu platzieren und dort zu bleiben, hat PSG weitere Erfolge in der Ligue 1 im Visier. Der Hauptstadtklub besiegte Marseille am Wochenende mit 5:0 und liegt damit wieder an der Tabellenspitze, zwei Punkte vor dem Überraschungsaufsteiger Lens.
Luis Enrique war von der Leistung begeistert und sagte gegenüber Reportern: „Wir haben in Lissabon (gegen Sporting CP in der UEFA Champions League) ein besseres Spiel gemacht. Wir haben ein besseres Spiel gemacht, ein unglaubliches Spiel, aber es gab das Ergebnis (eine 2:1-Niederlage). Wir haben ein Tor geschossen, aber wir haben auch viermal den Pfosten getroffen. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Aber im Laufe der Saison gab es meiner Meinung nach bessere Spiele als dieses. Dieses Spiel ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen.
Der PSG-Trainer fügte hinzu: „Es war fast perfekt […] wir sind eine konstante Mannschaft. Wir haben das Niveau unserer Spieler sowohl kollektiv als auch individuell gezeigt. Es ist der beste Moment der Saison.“
Und Superstar Ousmane Dembele sandte eine unheilvolle Warnung an die Titelkonkurrenten und fügte hinzu: „Wir wollten unbedingt ein großartiges Spiel machen und eine Botschaft senden: Wir sind zurück und bereit, Titel zu holen.
Ich denke, wir haben den Saisonstart gut gemeistert. Der Start im letzten Jahr war viel schwieriger. Es stehen wichtige Momente bevor, sei es in der Liga oder in der Champions League. Außerdem haben wir RC Lens im Nacken ...“
Dembélé erzielte beim 5:0-Sieg zwei Tore und fügte hinzu: „Ich fühle mich besser. Ich komme in einen Rhythmus. Ich werde immer besser.“
Was kommt als Nächstes?
PSG trifft am Freitag auf Rennes und will seinen Titelkampf fortsetzen. United spielt dagegen unter der Woche gegen West Ham, während Carrick sein fünftes Spiel als Trainer bestreitet.
