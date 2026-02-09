Luis Enrique sendet eine deutliche Botschaft zu seiner Zukunft bei PSG, während Gerüchte über das Interesse von Man Utd kursieren.

Angesichts Carrick's Start bei Old Trafford muss United möglicherweise nicht lange suchen, um die beste Option für die Nachfolge zu finden. Der 2:0-Sieg gegen Tottenham am Wochenende war der vierte Sieg in Folge, und der ehemalige Trainer von Middlesbrough könnte den Job dauerhaft bekommen, wenn er seine Form beibehält.

Dazu sagte er: „Um ehrlich zu sein, hat sich nichts geändert.

Ich bin mir meiner Rolle hier und meiner Verantwortung voll bewusst. Wir wollen erfolgreich sein, und ich möchte, dass der Verein auch über das Saisonende hinaus erfolgreich ist – egal, ob ich das bin oder jemand anderes.

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht beeinflussen, und wir werden sehen, was passiert, aber es geht auf jeden Fall darum, die Mannschaft zu verbessern und Manchester United stärker zu machen. Die Ergebnisse über einen kurzen Zeitraum ändern daran nichts.

Wenn sie sich geändert haben, stimmt etwas nicht. Man kann nicht so reflexartig reagieren, ob es wirklich gut ist oder ob es ein paar Probleme gibt, die wir lösen müssen.“

Er fügte hinzu: „Ich liebe meine Arbeit. Ich bin hier. Ich fühle mich hier zu Hause, aber ich verstehe die Situation vollkommen, deshalb lasse ich mich nicht zu sehr mitreißen.“