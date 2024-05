Große Ehre für Ademola Lookman: Atalantas Europa-League-Held nach Dreierpack jetzt im elitären Kreis

Ademola Lookmann gesellt sich zu einer echten Rarität im europäischen Fußball. Vor ihm gelang illustren Namen dasselbe Kunststück.

Ademola Lookman trug sich mit seinem Dreierpack am Mittwochabend beim 3:0-Sieg im Finale gegen Bayer Leverkusen in die Geschichte von Atalanta und der Europa League ein. Seine Leistung brachte ihm einen Platz im exklusiven Klub der Spieler ein, die von den notorisch harten Kritikern der französischen Sporttageszeitung L'Équipe mit 10 von 10 möglichen Punkten bewertet wurden. Die Zeitung ist bekannt für ihre nüchterne Herangehensweise an die Leistungsbewertung, und nur selten gelingt es jemandem, sie so zu beeindrucken, dass eine perfekte Note vergeben wird.

GOAL stellt die 15 Spieler vor, die diese höchste Auszeichnung bislang erhalten haben.