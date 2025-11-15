Lok Leipzig vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und Free TV: Wer zeigt / überträgt den Sachsenpokal?

Am heutigen Samstag, den 15. November, treffen sich Lok Leipzig und Erzgebirge Aue im Achtelfinale des Sachsenpokals. Das Spiel startet um 14.15 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig.
Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Spiel live zeigt.
Das Duell zwischen Lok Leipzig und Erzgebirge Aue könnt Ihr heute live und in voller Länge im TV und Livestream verfolgen. Im Free-TV zeigt der MDR die Partie heute ab 14 Uhr.
Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch zudem die Option das Spiel kostenlose im Livestream auf seiner Website oder in der ARD-Mediathek zu verfolgen.
Lok Leipzig hatte im Sachsenpokal bislang kaum Probleme. In der 2. Hauptrunde gewannen die Leipziger mehr als deutlich mit 12:0 SV Lindenau 1848. Im Anschluss folgte die Begegnung gegen BSG Chemie Leipzig, die der Regionalligist mit 3:0 für sich entscheiden konnte.
Auch Erzgebirge Aue ist souverän in das Achtelfinale des Sachsenpokals eingezogen. Aue siegte bislang im Landespokal gegen SG Taucha (5:0) und SV Panitzsch/Borsdorf 1920 (7:1).
|Tag & Uhrzeit
|Heim
|Gast
|Sa., 13 Uhr
|BSG Stahl Riesa
|Bischofswerdaer FV 08
|Sa., 13 Uhr
|VfB Empor Glauchau
|FSV Zwickau
|Sa., 13 Uhr
|VfB Fortuna Chemnitz
|VFC Plauen
|Sa., 13 Uhr
|SSV Fortschritt Lichtenstein
|Drsdner SC 1898
|Sa., 13 Uhr
|FC Oberlausitz Neugersdorf
|FC Grimma
|Sa., 13 Uhr
|SG Dresden Striesen
|VfB Auerbach 1906
|Sa., 14.15 Uhr
|1. FC Lokomotive Leipzig
|Erzgebirge Aue
|So., 13 Uhr
|Reichenbacher FC
|Chemnitzer FC