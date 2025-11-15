ehlers-aue-1200Getty Images
Lok Leipzig vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und Free TV: Wer zeigt / überträgt den Sachsenpokal?

Lok Leipzig trifft heute im Sachsenpokal auf Erzgebirge Aue. GOAL verrät wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Samstag, den 15. November, treffen sich Lok Leipzig und Erzgebirge Aue im Achtelfinale des Sachsenpokals. Das Spiel startet um 14.15 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Spiel live zeigt.

  • Lok Leipzig vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und Free TV: Wer zeigt / überträgt den Sachsenpokal?

    Das Duell zwischen Lok Leipzig und Erzgebirge Aue könnt Ihr heute live und in voller Länge im TV und Livestream verfolgen. Im Free-TV zeigt der MDR die Partie heute ab 14 Uhr.

    Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch zudem die Option das Spiel kostenlose im Livestream auf seiner Website oder in der ARD-Mediathek zu verfolgen.

  • FC Energie Cottbus v Erzgebirge Aue - 3. LigaGetty Images Sport

    News zu Lok Leipzig und Erzgebirge Aue

    Lok Leipzig hatte im Sachsenpokal bislang kaum Probleme. In der 2. Hauptrunde gewannen die Leipziger mehr als deutlich mit 12:0 SV Lindenau 1848. Im Anschluss folgte die Begegnung gegen BSG Chemie Leipzig, die der Regionalligist mit 3:0 für sich entscheiden konnte.

    Auch Erzgebirge Aue ist souverän in das Achtelfinale des Sachsenpokals eingezogen. Aue siegte bislang im Landespokal gegen SG Taucha (5:0) und SV Panitzsch/Borsdorf 1920 (7:1).

  • Lok Leipzig vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und Free TV: Wer zeigt / überträgt den Sachsenpokal? Das Achtelfinale im Überblick

    Tag & UhrzeitHeimGast
    Sa., 13 UhrBSG Stahl RiesaBischofswerdaer FV 08
    Sa., 13 UhrVfB Empor GlauchauFSV Zwickau
    Sa., 13 UhrVfB Fortuna ChemnitzVFC Plauen
    Sa., 13 UhrSSV Fortschritt LichtensteinDrsdner SC 1898
    Sa., 13 UhrFC Oberlausitz NeugersdorfFC Grimma
    Sa., 13 UhrSG Dresden StriesenVfB Auerbach 1906
    Sa., 14.15 Uhr1. FC Lokomotive LeipzigErzgebirge Aue
    So., 13 UhrReichenbacher FCChemnitzer FC

