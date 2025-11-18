Raymond Domenech zweifelt daran, dass Rayan Cherki im kommenden Jahr ein Teil des französischen WM-Kaders sein wird. Dies hat der ehemalige Nationaltrainer L’Equipe de Greg erklärt.
Lob von Kylian Mbappe, Skepsis von Raymond Domenech: Scheitert die WM-Teilnahme eines Stars von Manchester City an Konkurrenten wie FC Bayerns Michael Olise?
Domenech hält Cherkis Konkurrenz für besser
"Akliouche, Olise und Nkunku sind seine direkten Konkurrenten - er hat keine Chance", führte Domenech aus. "Alles hängt davon ab, was er bei Manchester City leistet, ob sie weit kommen, ob er ein paar Spiele bestreitet, am Ende einiger Spiele eingewechselt wird, hier und da ein paar Minuten spielt."
Cherki hatte zu Beginn der Saison 2025/26 mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, spielt aber seit seiner Genesung regelmäßig in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.
Er hat in allen Wettbewerben neun Spiele für die Cityzens bestritten und dabei drei Tore und ebenso viele Vorlagen erzielt. Cherki etabliert sich langsam als wichtiger Bestandteil des Kaders von City und entwickelt ein gutes Verständnis mit Erling Haaland. Anfang des Monats hatte der ehemalige Erfolgsgarant von Olympique Lyon beide Tore des Norwegers gegen Bournemouth in der Premier League vorbereitet.
Guardiola ist mit Cherkis Fortschritten äußerst zufrieden. "Rayan ist einer der talentiertesten Spieler, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Er ist Spitzenklasse", erklärte der Spanier vor kurzem. "Die Frage ist, wie er sich einlebt und wie er Spielsituationen liest. Er hat bei der Klub-Weltmeisterschaft gut angefangen, hatte dann aber ein paar Wochen Pause. Er ist wie ein Straßenfußballer. Er will den Ball, wenn er ihn nicht hat.“
- Getty Images Sport
Mbappe über Cherki: "Hat eine Gabe"
Auch Kylian Mbappe hat viel Lob über für den 22-Jährigen: "Er ist ein besonderes Talent. Ich glaube, er hat eine Gabe, die er optimal nutzt. Es ist ein angeborenes, spektakuläres Talent. Er hat sich sehr gut in die Nationalmannschaft und bei Manchester City integriert, was nicht einfach ist." Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft ergänzte: "Ich hoffe, dass er so weitermacht. Er hat bei uns einen guten Start hingelegt. Jetzt hat er die Möglichkeit, zurückzukehren, und ich hoffe, dass er genauso gut ist wie bei Manchester City."
Cherki selbst weiß sehr wohl um seine Qualitäten, gibt sich aber bodenständig. "Ich bin ein Fußballer der alten Schule, und die 'alte Schule‘ hat sich nicht um Statistiken gekümmert. Ich weiß, dass dieses Element heutzutage sehr wichtig ist." Mit einem der berühmtesten Spielmacher der Guardiola-Elf will sich der Neuzugang schon gar nicht vergleichen: "Ich bin nicht Kevin De Bruyne, er ist die Legende. Ich bin hier, um dem Team zu helfen und meine eigene Geschichte zu schreiben."
Auch wenn Frankreichs Nationalcoach Didier Dechamps noch etwas Zeit hat, um sich über seinen WM-Kader endgültige Gedanken zu machen, dürfte in jedem Fall klar sein: Er wird die Qual der Wahl haben.
Rayan Cherki: Seine Vereinsstationen und Leistungsdaten
- Manchester City (13 Spiele / 4 Tore / 4 Assists)
- Olympique Lyon (185 / 29 / 45)