Lob von Kylian Mbappe, Skepsis von Raymond Domenech: Scheitert die WM-Teilnahme eines Stars von Manchester City an Konkurrenten wie FC Bayerns Michael Olise?

"Akliouche, Olise und Nkunku sind seine direkten Konkurrenten - er hat keine Chance", führte Domenech aus. "Alles hängt davon ab, was er bei Manchester City leistet, ob sie weit kommen, ob er ein paar Spiele bestreitet, am Ende einiger Spiele eingewechselt wird, hier und da ein paar Minuten spielt."

Cherki hatte zu Beginn der Saison 2025/26 mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, spielt aber seit seiner Genesung regelmäßig in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Er hat in allen Wettbewerben neun Spiele für die Cityzens bestritten und dabei drei Tore und ebenso viele Vorlagen erzielt. Cherki etabliert sich langsam als wichtiger Bestandteil des Kaders von City und entwickelt ein gutes Verständnis mit Erling Haaland. Anfang des Monats hatte der ehemalige Erfolgsgarant von Olympique Lyon beide Tore des Norwegers gegen Bournemouth in der Premier League vorbereitet.

Guardiola ist mit Cherkis Fortschritten äußerst zufrieden. "Rayan ist einer der talentiertesten Spieler, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Er ist Spitzenklasse", erklärte der Spanier vor kurzem. "Die Frage ist, wie er sich einlebt und wie er Spielsituationen liest. Er hat bei der Klub-Weltmeisterschaft gut angefangen, hatte dann aber ein paar Wochen Pause. Er ist wie ein Straßenfußballer. Er will den Ball, wenn er ihn nicht hat.“