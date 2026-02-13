Liverpools große Flucht hat begonnen! Die Neuzugänge im Januar sind der Schlüssel zu den Hoffnungen der Reds auf den Verbleib in der Women's Super League

Es war nicht zu erwarten, dass Liverpool so zu kämpfen haben würde. Zwar verloren die Reds im Sommertransferfenster ihre Starspielerin Olivia Smith, die für eine Rekordsumme von 1 Million Pfund zu Arsenal wechselte, und auch der Weggang von Vize-Kapitänin Taylor Hinds zum selben Verein war ein weiterer Rückschlag. Aber dass man bis 2026 auf den ersten Sieg der Saison 2025/26 warten musste und fast die Hälfte der Saison am Tabellenende der WSL stand, hatte niemand vorhergesagt.

Mit Beginn der Winterpause kam es zu den ersten Trainerwechseln. Jocelyn Precheur von den London City Lionesses, die auf Platz sechs standen, schockierte viele, während Rehanne Skinners Abschied von West Ham weniger überraschend war, da die Hammers zusammen mit Liverpool ganz unten in der Tabelle standen. Einige warteten darauf, dass auch die Reds handeln und sich nach nur einer halben Saison von Gareth Taylor trennen würden. Aber der Verein hielt an dem ehemaligen Trainer von Manchester City fest, und nach einer erfolgreichen Transferperiode im Januar wendet sich das Blatt endlich.

Zum ersten Mal seit November nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz, scheint Liverpool wieder in die richtige Richtung zu gehen. Was lief also so schief für den ehemaligen Meister? Und haben sie nun wirklich die Wende geschafft und sich vom Abstiegsrisiko entfernt? Oder könnte für die Mannschaft, die vor zwei Jahren noch Vierter wurde, noch Gefahr drohen?