Goal.com
Live
Liverpool WSL escape GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Übersetzt von

Liverpools große Flucht hat begonnen! Die Neuzugänge im Januar sind der Schlüssel zu den Hoffnungen der Reds auf den Verbleib in der Women's Super League

Nur vier Teams in der Geschichte der Women's Super League mussten jemals länger auf ihren ersten Saisonsieg warten als Liverpool in dieser Spielzeit. Nach 12 Spielen ohne Sieg hatten nur Yeovil Town, Doncaster Rovers Belles, Everton und Reading jemals längere Durststrecken in diesem Wettbewerb erlebt als die Reds, deren Status als ehemaliger zweifacher WSL-Meister ihren Fall als den schockierendsten und überraschendsten der fünf hervorhebt.

Es war nicht zu erwarten, dass Liverpool so zu kämpfen haben würde. Zwar verloren die Reds im Sommertransferfenster ihre Starspielerin Olivia Smith, die für eine Rekordsumme von 1 Million Pfund zu Arsenal wechselte, und auch der Weggang von Vize-Kapitänin Taylor Hinds zum selben Verein war ein weiterer Rückschlag. Aber dass man bis 2026 auf den ersten Sieg der Saison 2025/26 warten musste und fast die Hälfte der Saison am Tabellenende der WSL stand, hatte niemand vorhergesagt.

Mit Beginn der Winterpause kam es zu den ersten Trainerwechseln. Jocelyn Precheur von den London City Lionesses, die auf Platz sechs standen, schockierte viele, während Rehanne Skinners Abschied von West Ham weniger überraschend war, da die Hammers zusammen mit Liverpool ganz unten in der Tabelle standen. Einige warteten darauf, dass auch die Reds handeln und sich nach nur einer halben Saison von Gareth Taylor trennen würden. Aber der Verein hielt an dem ehemaligen Trainer von Manchester City fest, und nach einer erfolgreichen Transferperiode im Januar wendet sich das Blatt endlich.

Zum ersten Mal seit November nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz, scheint Liverpool wieder in die richtige Richtung zu gehen. Was lief also so schief für den ehemaligen Meister? Und haben sie nun wirklich die Wende geschafft und sich vom Abstiegsrisiko entfernt? Oder könnte für die Mannschaft, die vor zwei Jahren noch Vierter wurde, noch Gefahr drohen?

  • Aston Villa v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Zeitmangel

    Zwar hatte niemand damit gerechnet, dass Liverpool bis zum 25. Januar auf seinen ersten Ligasieg in der Saison 2025/26 warten musste, doch schon im Sommer gab es Anzeichen dafür, dass die Reds einen langsamen Start hinlegen könnten. Das lag daran, dass es bis zum 8. August dauerte, bis Taylor, der im März von Man City entlassen worden war, zum neuen Cheftrainer ernannt wurde.

    Taylor wollte auch einen völlig neuen Spielstil einführen, einen für den Verein „einzigartigen“, der ihn zu gegebener Zeit zum „besten Pressing-Team Europas“ machen würde, wie er Sky Sports zu Beginn dieser Saison erklärte. So etwas braucht Zeit, und die hatte er nicht, da er erst spät in der Vorsaison – weniger als einen Monat vor Beginn der WSL-Saison – ernannt wurde, sodass die Spielerinnen zu Beginn der Wettkämpfe noch mit vielen Dingen zu kämpfen hatten.

    • Werbung
  • Olivia Smith Liverpool Women 2024-25Getty Images

    Enttäuschendes Sommergeschäft

    Dieses Potenzial für einen langsamen Start wurde durch die Transfers im Sommer noch verstärkt. Taylor übernahm eine Mannschaft, die nach einem enttäuschenden Ende der Saison 2024/25 wenig Selbstvertrauen hatte. Unter Interimstrainerin Amber Whiteley hatte das Team nur eines der letzten sieben Spiele gewonnen – diese Serie folgte, nachdem Matt Beard bereits Ende Februar von seinen Aufgaben als Trainer entbunden worden war.

    Der Rücktritt von Niamh Fahey, der Kapitänin des Vereins, sowie der Wechsel von Hinds, der Vize-Kapitänin, und Smith, der Torschützenkönigin, zu Arsenal haben in dieser Hinsicht sicherlich nicht geholfen, zumal Liverpool nicht genug unternommen hat, um diese Abgänge zu kompensieren.

    Als die Rekordablösesumme für Smiths Wechsel bekannt wurde, erwarteten viele, dass Liverpool dieses Geld nutzen würde, um mehrere Bereiche des Kaders zu verstärken und sich als Einheit zu verbessern. Laut BBC Sport sollte diese Zahlung jedoch in Raten erfolgen, während der Großteil des Sommerbudgets aufgrund einer Klausel in Taylors vorherigem Vertrag bei City für die Abfindung im Zusammenhang mit seiner Ernennung aufgewendet wurde.

    Vier der acht Sommer-Neuzugänge der Reds kamen vor Taylor, was nie ideal ist, vor allem nicht, wenn der neue Trainer einen so spezifischen Stil hat. Tatsächlich sind zwei der vor Saisonbeginn verpflichteten Spielerinnen derzeit nicht mehr im Verein, da Emilia Szymczaks Leihvertrag von Barcelona im Januar vorzeitig beendet wurde und Torhüterin Rafaela Borggrafe für den Rest der Saison zu Bayer Leverkusen geschickt wurde. Beata Olsson, die in sieben Ligaspielen fünf Tore erzielt hat, ist eine Erfolgsgeschichte, aber die übrigen Neuzugänge des Sommers müssen sich noch beweisen.

  • Lily Woodham Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Verletzungen in Hülle und Fülle

    Verletzungen haben die Probleme in der Mannschaft nur noch verschärft. Marie Hobinger, die so oft Liverpools Talisman war, und Stürmerin Sophie Roman Haug haben sich beide Kreuzbandverletzungen zugezogen, die ihre Saison praktisch beendet haben; Samantha Kerr, die im Sommer vom FC Bayern München verpflichtet wurde, hat seit November wegen Rückenproblemen nicht mehr gespielt; Anna Josendal hat nach ihrem Wechsel zum Verein im Januar noch kein Spiel bestritten, und Taylor bestätigte letzte Woche, dass Sofie Lundgaard für längere Zeit ausfallen wird, da sie sich einer Operation unterziehen muss.

    Das kommt zu all den anderen Ausfällen hinzu, die bereits zu verzeichnen waren. Grace Fisk, Risa Shimizu, Lucy Parry und Lily Woodham haben in dieser Saison ebenfalls mindestens einen Monat oder länger gefehlt. Als Chelsea im Dezember zum Viertelfinale des Ligapokals nach Merseyside kam, dem einzigen Wettbewerb, in dem die Reds Siege einfahren konnten, wenn auch gegen unterklassige Gegner, konnte Liverpool nur zwei erfahrene Feldspielerinnen auf die Bank setzen. Sie verloren mit 9:1.

  • Matt Beard LiverpoolGetty Images

    Eine Tragödie ereignet sich – zweimal

    Dann ist da noch das offensichtliche Problem. Am 20. September, etwas mehr als sechs Monate nachdem er zuletzt als Trainer von Liverpool tätig war, verstarb Beard auf tragische Weise im Alter von 47 Jahren. Sein Tod erschütterte den gesamten Frauenfußball und traf insbesondere diejenigen, die über die Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet hatten und von denen viele noch heute bei den Reds sind.

    Das Spiel zwischen Liverpool und Aston Villa, das nur einen Tag später stattfinden sollte, wurde verschoben, da die Vereinsmitglieder erst einmal die schreckliche Nachricht verdauen mussten. Es ist unmöglich, die Auswirkungen dieser Trauer auf die Mannschaft zu beziffern, die einen Monat später noch verstärkt wurde, als Jonathan Humble, der Zeugwart der ersten Frauenmannschaft, nach kurzer Krankheit verstarb. Dennoch darf dieser Umstand nicht außer Acht gelassen werden, wenn man darüber spricht, warum die Reds in dieser Saison so zu kämpfen haben.

  • Denise O'Sullivan Martha Thomas Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Der dringend benötigte Schub im Januar

    In letzter Zeit wendet sich jedoch das Blatt, wobei die deutlich verbesserte Transferperiode im Januar eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Liverpool hat im Winter sechs Neuzugänge verpflichtet, von denen viele bereits unmittelbar Wirkung gezeigt haben.

    Jennifer Falk blieb in ihren ersten drei Spielen ohne Gegentor und kassierte in ihren ersten fünf Einsätzen für die Reds nur zwei Gegentore. Alice Bergstrom hat bereits drei Tore für den Verein erzielt und damit dazu beigetragen, die großen Probleme im Angriff zu mildern. Auch Martha Thomas und Aurelie Csillag haben bereits getroffen, nachdem sie am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen Aston Villa getroffen hatten, wodurch Liverpool zum ersten Mal seit November nicht mehr das Schlusslicht der WSL-Tabelle war.

    Das war der zweite Sieg von Liverpool in drei Ligaspielen und Teil einer Serie, in der die Reds nur eines ihrer letzten fünf Spiele in der Liga verloren haben. Es war schon seit einiger Zeit klar, dass die Mannschaft im Großen und Ganzen Taylors Vorstellungen umsetzte, denn die Leistungen hatten sich schon lange vor den ersten Erfolgen deutlich verbessert. Jetzt, gestärkt durch die Neuzugänge im Januar, läuft das Team noch etwas besser zusammen.

  • Grace Fisk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Das Blatt wendet sich

    Die zugrunde liegenden Zahlen untermauern die Überzeugung, dass dies eine Entwicklung ist, die sich fortsetzen wird, und keine vorübergehende Erfolgsserie. In den letzten fünf Ligaspielen lag die erwartete Torquote (xG) von Liverpool viermal über eins, eine Marke, die das Team in den ersten zehn Spielen der WSL-Saison nur dreimal erreicht hatte. Die neun Tore, die sie in dieser Zeit erzielt haben, sind ebenfalls mehr als die sechs, die in den ersten zehn Ligaspielen erzielt wurden. Mit Hilfe der Neuzugänge hat sich die Offensive deutlich verbessert.

    Auch in der Abwehr gab es Verbesserungen. Die Gegner von Liverpool verzeichneten in den elf Spielen vor der Winterpause neun Mal einen xG-Wert von über eins und drei Mal einen Wert von über zwei. Seit Jahresbeginn – seit Falk ihren Platz zwischen den Pfosten eingenommen hat, seit Denise O'Sullivan das Mittelfeld mit ihrem defensiven Gespür verstärkt hat und seit Fisk nach ihrer Verletzung in die Abwehr zurückgekehrt ist – haben die Reds in allen vier Ligaspielen einen xG-Wert von unter zwei und in drei Fällen von unter eins gehalten. Dadurch konnten sie auch verhindern, dass sie so viele Punkte aus Gewinnpositionen verloren, nachdem sie vor Neujahr satte 11 Punkte verschenkt hatten.

    Auch wenn eine Zeit lang das Gefühl vorherrschte, dass Liverpool nicht so schlecht war, wie es die sieglose Serie vermuten ließ, gibt es immer einen Punkt, an dem ein Verein handeln muss, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Zum Glück für Taylor sieht es so aus, als hätte seine Mannschaft den Kurs geändert und würde sich nun von diesem potenziellen Punkt entfernen.

    Es gibt noch viel zu tun, denn die Reds liegen nur einen Platz und einen Punkt vor Leicester City, das den einzigen Relegationsplatz belegt und ein Spiel weniger hat, aber die zweimaligen WSL-Meister scheinen nun viel eher ihren Platz in der höchsten Spielklasse zu halten und gleichzeitig weitere Schritte in Richtung des attraktiven und einzigartigen Stils zu machen, den Taylor nach Liverpool bringen möchte.

England 1
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Liverpool FC Women crest
Liverpool FC Women
LIV
0