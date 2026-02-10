Lionel Messis Inter Miami überholt Son Heung-Mins LAFC und wird mit einem Wert von 1,45 Milliarden Dollar zum wertvollsten Verein der MLS.

Der durchschnittliche Franchise-Wert hat 767 Millionen Dollar erreicht, und insgesamt waren alle MLS-Franchises zusammen 23 Milliarden Dollar wert. Der durchschnittliche Franchise-Wert stieg gegenüber den Bewertungen von Sportico für 2021 um 39 Prozent.

Allerdings gab es einige Bedenken hinsichtlich der wachsenden Ungleichheit zwischen den reichen und den armen Teams der Liga. Inter Miami ist 3,4-mal so viel wert wie CF Montreal (480 Millionen Dollar). Da die nationalen TV-Einnahmen nicht so hoch sind wie bei der NBA, der NFL und anderen Wettbewerbern, könnte sich dies auf die Qualität des Spiels auswirken.

Laut Sportico erzielen MLS-Teams nach Abzug der Produktionskosten von Apple nur 5 Millionen Dollar an Einnahmen. Im Vergleich dazu erzielen NHL-Teams rund 40 Millionen Dollar. Auch wenn der Wert der Teams steigt, haben einige Eigentümergruppen Schwierigkeiten, ihre Vereine zu verkaufen. Die Vancouver Whitecaps und San Jose Earthquakes haben in dieser Hinsicht zu kämpfen.

„Wir hatten mehr als 30, fast 40 Gruppen, die eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben, unseren Datenraum betreten und eine vollständige Analyse unserer Situation durchgeführt haben“, sagte Axel Schuster, CEO der Whitecaps, gegenüber Sportico. „Nicht eine einzige davon ist daran interessiert, auch nur 1 % dieses Clubs zu kaufen, weil alle der Meinung sind, dass unsere Struktur hier, der Markt und die Situation, in der wir uns befinden, nichts sind, in das man investieren kann.“