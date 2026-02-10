AFP
Lionel Messis Inter Miami überholt Son Heung-Mins LAFC und wird mit 1,45 Milliarden Dollar zum wertvollsten Verein der MLS.
- AFP
Durch Messi ausgelöster Finanzboom
Laut den von Sportico zusammengestellten Zahlen hat Inter Miami einen atemberaubenden Anstieg gegenüber seiner Bewertung vor Messi von 585 Millionen Dollar verzeichnet. Der Verein hat außerdem einen prognostizierten Umsatzanstieg von 75 Prozent zu verzeichnen, wobei Schätzungen von einem Umsatz von 250 Millionen Dollar bis 2026 ausgehen, eine Zahl, die in der MLS ihresgleichen sucht.
- Getty Images Sport
Die Top Fünf
Los Angeles FC war zuvor Tabellenführer und liegt nun mit 1,4 Milliarden Dollar auf Platz zwei. Hier sind die Top 5:
Rang Verein Bewertung 1 Inter Miami 1,45 Mrd. 2 LAFC 1,4 Mrd. 3 LA Galaxy 1,17 Mrd. 4 Atlanta United 1,14 Mrd. 5 NYCFC 1,12 Mrd.
- AFP
Gesamtwachstum
Der durchschnittliche Franchise-Wert hat 767 Millionen Dollar erreicht, und insgesamt waren alle MLS-Franchises zusammen 23 Milliarden Dollar wert. Der durchschnittliche Franchise-Wert stieg gegenüber den Bewertungen von Sportico für 2021 um 39 Prozent.
Allerdings gab es einige Bedenken hinsichtlich der wachsenden Ungleichheit zwischen den reichen und den armen Vereinen der Liga. Inter Miami ist 3,4-mal so viel wert wie CF Montreal (480 Millionen Dollar). Da die nationalen TV-Einnahmen nicht so hoch sind wie die der NBA, NFL und anderer Ligen, könnte sich dies auf die Qualität des Spiels auswirken.
Laut Sportico erzielen MLS-Teams nach Abzug der Produktionskosten von Apple nur einen Nettoumsatz von 5 Millionen Dollar. Im Vergleich dazu erzielen NHL-Teams einen Nettoumsatz von rund 40 Millionen Dollar. Auch wenn der Wert der Teams steigt, haben einige Eigentümergruppen Schwierigkeiten, ihre Vereine zu verkaufen. Die Vancouver Whitecaps und San Jose Earthquakes haben in dieser Hinsicht zu kämpfen.
„Wir hatten mehr als 30, fast 40 Gruppen, die eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben, unseren Datenraum betreten und eine vollständige Analyse unserer Situation durchgeführt haben“, sagte Axel Schuster, CEO der Whitecaps, gegenüber Sportico. „Nicht eine einzige davon ist daran interessiert, auch nur 1 % dieses Clubs zu kaufen, weil alle der Meinung sind, dass unsere Situation hier, der Markt und die Lage, in der wir uns befinden, nichts sind, in das man investieren kann.“
- Getty Images Sport
Wie geht es weiter mit der MLS?
Die MLS-Saison beginnt in weniger als zwei Wochen, der erste Spieltag findet am 21. Februar statt.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
