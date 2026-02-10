Getty
Lionel Messi plant nach der Festlegung seiner Familienplanung seine offizielle Rückkehr nach Barcelona.
Von Barcelona nach Miami: Messis Karriereweg
Der achtmalige Ballon d'Or-Gewinner Messi hatte gehofft, nach seinem Abschluss an der legendären La Masia-Akademie sein ganzes Leben lang für denselben Verein zu spielen. Mit Barcelona wurden unzählige Rekorde gebrochen und die Geschichtsbücher neu geschrieben.
Er erzielte 672 Tore für die Blaugrana in 778 Einsätzen und verhalf ihnen zu 10 La-Liga-Titeln und vier Champions-League-Siegen. Die professionelle Verbindung zu Barca wurde beendet, als sein lukrativer Vertrag auslief.
Aufgrund finanzieller Probleme im Camp Nou konnte keine Verlängerung vereinbart werden, sodass Messi als Free Agent zu Paris Saint-Germain wechselte. Seine Familie hatte Schwierigkeiten, sich in Frankreich einzuleben, und nach zwei Spielzeiten im Parc des Princes suchte er nach einer neuen Herausforderung.
Er nahm eine Einladung von David Beckham an, um 2023 den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Messi hat seine Stellung als erfolgreichster Spieler aller Zeiten ausgebaut, während er in den Vereinigten Staaten spielte – er gewann den Leagues Cup, den Supporters' Shield und den MLS Cup.
Messi und Antonela planen Rückkehr nach Barcelona
In Südflorida wurden neue Bedingungen vereinbart, und die Familie Messi fühlt sich in den USA wohl. Es gibt jedoch Pläne, zu dem Ort zurückzukehren, der nach wie vor ihre spirituelle Heimat ist.
Messi sagte im November 2025 gegenüber SPORT: „Ich möchte wirklich gerne dorthin zurückkehren, wir vermissen Barcelona sehr. Meine Frau, die Kinder und ich sprechen ständig über Barcelona und die Idee, dorthin zurückzuziehen. Wir haben dort unser Haus, einfach alles, also ist es das, was wir wollen. Ich freue mich sehr darauf, wieder ins Stadion zu gehen, wenn es fertig ist, denn seit ich nach Paris gegangen bin, war ich nicht mehr im Camp Nou, und dann sind sie nach Montjuic umgezogen.“
Wird Messi nach seiner Karriere nach Barcelona zurückkehren?
Messi hat kürzlich einen geheimen Besuch im Camp Nou abgestattet, nachdem er gesehen hatte, dass das legendäre Stadion einer aufwendigen Renovierung unterzogen wurde. Eine Rückkehr nach Barcelona als Spieler ist ausgeschlossen, da das Verhältnis zum aktuellen Präsidenten der Blaugrana, Joan Laporta, angespannt ist.
Es wurde regelmäßig vorgeschlagen, ein Freundschaftsspiel oder ein Exhibition-Match zu organisieren, damit Messi ein letztes Mal im Camp Nou auflaufen und sich gebührend von den treuen Fans verabschieden kann, die ihn nach wie vor als den Größten aller Zeiten betrachten.
Auch eine Statue für den südamerikanischen Superstar wurde diskutiert, um ihn in der Umgebung zu verewigen, die ihn zu einer globalen Ikone gemacht hat, aber seit Laporta diese Idee erstmals ins Spiel gebracht hat, gab es in dieser Hinsicht keine Fortschritte.
Barcelona wird jedoch irgendwann wieder seine Heimat werden. Sobald er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt und seine bemerkenswerte Karriere beendet ist, kann der Messi-Clan an die spanische Küste zurückkehren.
SPORT hat in einem Update zu dieser Situation berichtet: „Wie er kürzlich in einem Interview erklärte, plant Leo Messi, nach Ablauf seines MLS-Vertrags nach Barcelona zurückzukehren. In Zukunft wird er zurückkehren, um ein echter Barceloner zu werden.
Nach seinem Rücktritt vom Fußball ist sich die Familie einig, dass er nach Barcelona zurückkehren wird, wo er immer noch ein Haus besitzt (
). Dann wird er offen dafür sein, sich stärker in den täglichen Betrieb des Vereins einzubringen. Sein ursprünglicher Wunsch wäre es, sich dem Sportmanagementteam unter einem Präsidenten anzuschließen, dem er vertraut.“
Führungsrolle im Camp Nou? Messis Zukunft
Messi hat sich stets von einer Zukunft als Trainer distanziert, da der bescheidene 38-Jährige nicht der Typ ist, der in der Trainerbank herumschreit und tobt. Eine Rolle als Direktor oder Botschafter bei Barcelona wäre jedoch perfekt.
Die Türen dort werden für ihn immer offen bleiben, aber im Moment konzentriert sich Messi darauf, mit Inter Miami weitere große Titel zu gewinnen – da weitere namhafte Neuverpflichtungen im Gespräch sind – und im Sommer 2026 Teil der argentinischen Mannschaft zu sein, die ihren Weltmeistertitel verteidigt.
