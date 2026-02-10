Lionel Messi plant nach der Festlegung seiner Familienplanung seine offizielle Rückkehr nach Barcelona.

Messi hat kürzlich einen geheimen Besuch im Camp Nou abgestattet, nachdem er gesehen hatte, dass das legendäre Stadion einer aufwendigen Renovierung unterzogen wurde. Eine Rückkehr nach Barcelona als Spieler ist ausgeschlossen, da das Verhältnis zum aktuellen Präsidenten der Blaugrana, Joan Laporta, angespannt ist.

Es wurde regelmäßig vorgeschlagen, ein Freundschaftsspiel oder ein Exhibition-Match zu organisieren, damit Messi ein letztes Mal im Camp Nou auflaufen und sich gebührend von den treuen Fans verabschieden kann, die ihn nach wie vor als den Größten aller Zeiten betrachten.

Auch eine Statue für den südamerikanischen Superstar wurde diskutiert, um ihn in der Umgebung zu verewigen, die ihn zu einer globalen Ikone gemacht hat, aber seit Laporta diese Idee erstmals ins Spiel gebracht hat, gab es in dieser Hinsicht keine Fortschritte.

Barcelona wird jedoch irgendwann wieder seine Heimat werden. Sobald er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt und seine bemerkenswerte Karriere beendet ist, kann der Messi-Clan an die spanische Küste zurückkehren.

SPORT hat in einem Update zu dieser Situation berichtet: „Wie er kürzlich in einem Interview erklärte, plant Leo Messi, nach Ablauf seines MLS-Vertrags nach Barcelona zurückzukehren. In Zukunft wird er zurückkehren, um ein echter Barceloner zu werden.

Nach seinem Rücktritt vom Fußball ist sich die Familie einig, dass er nach Barcelona zurückkehren wird, wo er immer noch ein Haus besitzt ( ). Dann wird er offen dafür sein, sich stärker in den täglichen Betrieb des Vereins einzubringen. Sein ursprünglicher Wunsch wäre es, sich dem Sportmanagementteam unter einem Präsidenten anzuschließen, dem er vertraut.“