Das Testspiel in Hongkong verlief nicht so, wie es sich die Fans gewünscht hatten. Die Wut auf Lionel Messi und Co. war groß.

Die Fans in Hongkong haben mit Wut und Unverständnis auf die Tatsache reagiert, dass Lionel Messi im Testspiel gegen eine Auswahl der Stadt keine einzige Sekunde auf dem Feld stand, sondern nur auf der Bank saß. Nachdem es schon während der Partie "Wir wollen Messi!"-Sprechchöre und nach dem Abpfiff Buhrufe bei der kurzen Ansprache von Miami-Mitbesitzer David Beckham gegeben hatte, ging ein enttäuschter Fan hinterher noch weiter: Er trat kurzerhand bei einem Werbeaufsteller Messi den Kopf ab.