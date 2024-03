Olivier Giroud gesellt sich wohl bald zu Lionel Messi: Der Stürmer der AC Milan steht vor einem Wechsel nach Los Angeles.

Laut The Athletic rückt ein Wechsel von Olivier Giroud zum Los Angeles FC immer näher. Der Vertrag des Franzosen bei der AC Mailand läuft im kommenden Sommer aus.

Es wird erwartet, dass der Stürmer einen Vertrag beim LAFC unterschreibt und nach der Europameisterschaft im Sommer 2024 zu Lionel Messi in die Major League Soccer wechselt. Das Transferfenster in den USA öffnet vier Tage nach EM-Ende am 18. Juli 2024.