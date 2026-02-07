"Letzte Saison hatten wir 25 Punkte weniger als der FC Bayern": BVB-Trainer Niko Kovac mahnt weiterhin zu Realismus

"Ich verstehe natürlich seine Ambitionen, die haben wir alle", sagte Kovac nach Schlusspfiff bei DAZN über die Meisterschaftsansage seines Abwehrchefs Nico Schlotterbeck, zu der jener auch nach dem Dreier in Wolfsburg offensiv stand. Kovac lenkte allerdings ein, eher nach hinten als ganz nach vorne zu schauen: "Ich kenne den Fußball sehr lange und ich weiß ganz genau, dass die anderen Mannschaften schieben. Wir haben noch Champions League, haben viele Spiele, die Belastung ist hoch. Zudem muss man gesund bleiben. Das sind alles so Punkte, die viele gar nicht sehen. Wenn mir drei Spieler verletzt wegbrechen, ist das nicht mehr die Mannschaft, die wir haben könnten. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Aber das heißt nicht, dass ich selber nicht auch etwas erreichen möchte."

Schlotterbeck hatte nach dem mühsamen 3:2-Heimsieg gegen Abstiegskandidat Heidenheim am vergangenen Wochenende betont: "Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden." Nach dem Erfolg in Wolfsburg untermauerte Schlotterbeck: "Ich bin gerade der Kapitän, weil Emre (Can, d. Red.) ausfällt. Wenn ich das dann sage, müssen die Jungs nur folgen. Und das machen sie zurzeit."