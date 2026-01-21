"Er hat Wunder vollbracht. Eine überragende Leistung von Leroy Sane", titelte die Sportzeitschrift Fanatik euphorisch über den Auftritt des deutschen Nationalspielers gegen die Madrilenen.
Leroy Sane "hat Wunder vollbracht": Türkische Presse feiert Nationalspieler trotz verpassten CL-Playoff-Einzug von Galatasaray
Leroy Sane zeigt gute Leistung gegen Atletico
Sane gehörte beim 1:1-Remis der 25-fachen türkischen Meisters zu den besten Akteuren auf den Platz, leitete das Eigentor von Atleticos Marcos Llorente unter anderem mit einem schönen Steilpass auf den ehemaligen Freiburger Roland Sallai mit ein.
Darüber hinaus brachte der 30-Jährige 80 Prozent seiner Pässe an den Mann und unterband immer wieder mit guten Defensivläufen gefährliche Angriffe der Rojiblancos - knapp 50 Prozent seiner Duelle bestritt Sane siegreich.
Gündogan bei Gala erst in der Schlussphase eingewechselt
Giuliano Simeone, Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone, hatte Madrid im Rams Park schon nach weniger als vier Minuten in Führung gebracht. Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der 88. Minute eingewechselt.
Durch das 1:1 verpasste Gala allerdings den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der Königsklasse, mit einem Sieg hätten Sane und Co. einen Platz unter den Top 24 der Ligaphase sicher gehabt.
Galatasaray steht bei zehn Punkten und muss am letzten Spieltag in einer Woche bei Manchester City ran. Atletico (13 Punkte) hat mit einem Sieg gegen FK Bodö/Glimt noch Chancen auf die Top acht, die direkt ins Viertelfinale einziehen.
Leroy Sane: Seine Leistungsdaten bei Galatasaray
- Spiele: 27
- Tore: 6
- Assists: 7
Häufig gestellte Fragen
Leroy Sane ist auf den Flügelpositionen in der Offensive beheimatet. Auf dem rechten Flügel fühlt er sich am wohlsten und wird dort auch aum häufigsten eingesetzt.
Leroy Sane wurde am 11. Januar 1996 in Essen geboren.
Leroy Sane trägt bei Galatasaray Istanbul die Trikotnummer zehn. Diese begleitete ihn bereits bei seiner Station in München.
Leroy Sane ist 1,83 Meter groß.
Leroy Sane wiegt etwa 80 Kilogramm. In Kombination mit seiner Größe hat er die optimalen Voraussetzungen für einen schnellen und dribbelstarken Flügelspieler.
Leroy Sanes Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. Vermutet wird eine Größe zwischen 43 und 45 EU.
Sein starker Fuß ist der linke Fuß. Leroy Sane entwickelte über die Jahre einen perfekten Abschluss mit links aus Kombination von Härte und Präzission.
Leroy Sane spielte in seiner Jugend für SG Wattenscheid 09, den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen.
Leroy Sane wohnt seit seinem Wechsel zu Galatasaray in Istanbul (Türkei). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.
Was für ein Auto Leroy Sane in Istanbul fährt ist offiziell nicht bekannt. In seiner Zeit in München fuhr er zuletzt einen Audi RS e-tron GT.
Ja, Leroy Sane spricht fließend Deutsch.
Leroy Sane hat zwei Kinder. Eine Tochter namens Rio Stella (geboren 2018) und einen Sohn namens Milo (geboren 2020).
Seit 2015 ist Leroy Sane mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin und Model Candice Brook zusammen.
Bei Galatasaray Istanbul verdient Leroy Sane etwa 9 Millionen Euro pro Jahr. Beim FC Bayern verdiente er laut Berichten bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, abhängig von Prämien.
Leroy Sane hat bereits mehrere Titel in seiner Karriere gewonnen. Mit Manchester City wurde er jeweils zweimal englischer Ligapokalsieger, Superpokalsieger und Meister, dazu kommt ein englischer Pokalsieg. Mit dem FC Bayern gewann er den UEFA Supercup sowie die FIFA-Klub-WM. Außerdem sicherte er sich mit dem deutschen Rekordmeister vier Meisterschaften und zwei Superpokalsiege.
Leroy Sane hat den Ballon d'Or bisher nicht gewinnen können.
Auch den Titel zum FIFA-Weltfußballer konnte er noch nicht gewinnen.
Leroy Sane hat keinen Spitznamen.