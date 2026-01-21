Leroy Sane "hat Wunder vollbracht": Türkische Presse feiert Nationalspieler trotz verpassten CL-Playoff-Einzug von Galatasaray

Giuliano Simeone, Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone, hatte Madrid im Rams Park schon nach weniger als vier Minuten in Führung gebracht. Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der 88. Minute eingewechselt.

Durch das 1:1 verpasste Gala allerdings den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der Königsklasse, mit einem Sieg hätten Sane und Co. einen Platz unter den Top 24 der Ligaphase sicher gehabt.

Galatasaray steht bei zehn Punkten und muss am letzten Spieltag in einer Woche bei Manchester City ran. Atletico (13 Punkte) hat mit einem Sieg gegen FK Bodö/Glimt noch Chancen auf die Top acht, die direkt ins Viertelfinale einziehen.