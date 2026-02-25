Leon Goretzka "heiß begehrt": Top-Klub im Schockzustand steigt angeblich im Transferpoker um Spieler des FC Bayern ein
Quo vadis, Goretzka? Der scheidende Bayern-Spieler soll das Interesse zahlreicher Top-Klubs geweckt haben. Nun steigt wohl auch ein kürzlich in Verruf geratener Verein in den Poker ein.
Leon Goretzka wird im kommenden Sommer die Qual der Wahl bei seinem neuen Arbeitgeber haben. Nachdem sein Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängert wird, dürfte der deutsche Nationalspieler einer der attraktivsten Transferoptionen für Klubs mit Bedarf im zentralen Mittelfeld sein.
Die Liste der Interessenten an einem ablösefreien Wechsel ist dementsprechend lang. Atletico Madrid, Tottenham, der FC Arsenal, die AC Milan, Bayer Leverkusen - sie alle wurden schon mit dem 31-Jährigen durchaus konkret in Verbindung gebracht. Wie die Bild berichtet, habe sich nun noch ein weiterer Top-Klub im Transferpoker angemeldet - und der ist seit Dienstag durchaus das Gespött in Europa: Inter Mailand.
Goretzka bei Inter Mailand nach "Katastrophe" offenbar "heiß begehrt"
Die "Katastrophe" gegen den norwegischen Fußball-Zwerg habe die Inter-Verantwortlichen noch einmal darin bestärkt, den Kader im kommenden Sommer deutlich zu verstärken. Demnach sei Goretzka in Mailand sogar "heiß begehrt", heißt es. Im zentralen Mittelfeld sind die Nerazzurri durchaus mit unter anderem Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski oder Henrikh Mkhitaryan prominent besetzt. Doch gerade der Vertrag des alternden Armeniers (37) läuft im Sommer aus.
Goretzka-Optionen: Arsenal dürfte aktuell die Nase vorn haben
Inter wäre auch deshalb eine durchaus interessante Option, weil der aktuelle enteilte Spitzenreiter der Serie A (10 Punkte Vorsprung) die Teilnahme an der Champions League quasi schon jetzt garantieren kann. Von den anderen interessierten Klubs kann das aktuell nur Arsenal.
Die Gunners sollen wie Atletico bereits an einem Winterwechsel von Goretzka interessiert gewesen sein - und könnten im Sommer in der Pole Position liegen. Denn Goretzka soll durchaus mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln. Der Lockruf des dann womöglich amtierenden englischen Meisters könnte allzu verführerisch sein.
Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und wurde nach und nach ein elementarer Spieler beim deutschen Rekordmeister. Den Höhepunkt seiner Zeit in München markiert bis dato der Gewinn des Sextuples unter Trainer Hansi Flick, an dem Goretzka maßgeblichen Anteil hatte. Mit der Ankunft von Trainer Vincent Kompany änderte sich Goretzkas Stellung beim FCB, zu Beginn der Amtszeit des Belgiers 2024 wurde ihm gar ein Wechsel ans Herz gelegt.
Den Saisonstart verfolgte er dann folgerichtig auf der Tribüne, kämpfte sich aber nach und nach und begünstigt durch Verletzungen seiner Mittelfeldkonkurrenten wieder zurück in die Münchner Startelf und auch zurück in die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
