Leon Goretzka "heiß begehrt": Top-Klub im Schockzustand steigt angeblich im Transferpoker um Spieler des FC Bayern ein

Inter wäre auch deshalb eine durchaus interessante Option, weil der aktuelle enteilte Spitzenreiter der Serie A (10 Punkte Vorsprung) die Teilnahme an der Champions League quasi schon jetzt garantieren kann. Von den anderen interessierten Klubs kann das aktuell nur Arsenal.

Die Gunners sollen wie Atletico bereits an einem Winterwechsel von Goretzka interessiert gewesen sein - und könnten im Sommer in der Pole Position liegen. Denn Goretzka soll durchaus mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln. Der Lockruf des dann womöglich amtierenden englischen Meisters könnte allzu verführerisch sein.

Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und wurde nach und nach ein elementarer Spieler beim deutschen Rekordmeister. Den Höhepunkt seiner Zeit in München markiert bis dato der Gewinn des Sextuples unter Trainer Hansi Flick, an dem Goretzka maßgeblichen Anteil hatte. Mit der Ankunft von Trainer Vincent Kompany änderte sich Goretzkas Stellung beim FCB, zu Beginn der Amtszeit des Belgiers 2024 wurde ihm gar ein Wechsel ans Herz gelegt.

Den Saisonstart verfolgte er dann folgerichtig auf der Tribüne, kämpfte sich aber nach und nach und begünstigt durch Verletzungen seiner Mittelfeldkonkurrenten wieder zurück in die Münchner Startelf und auch zurück in die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.