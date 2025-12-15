Dezenter Hinweis an eine dauermeckernde FCB-Legende? Was will uns Bayern Münchens Juwel Lennart Karl damit sagen?

Was will uns das 17-jährige Supertalent damit sagen? Nach dem Sporting-Spiel kam er nicht in die Mixed Zone. Nach dem Mainz-Spiel schon, wollte mit den wartenden Reportern aber nicht plaudern. Im Vorbeigehen nach seinem Jubel gefragt, sagte Karl einzig, es sei "etwas ganz Normales".

Joshua Kimmich stand dafür, wie fast immer, Rede und Antwort. "Ich weiß es gar nicht", erklärte Kimmich und schob scherzhaft hinterher: "Vielleicht wegen neuem Vertrag." Karls aktueller Kontrakt gilt bis 2028, an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert er sich automatisch um ein Jahr. Aufgrund seiner starken Leistungen steht aber auch schon eine Gehaltserhöhung im Raum.