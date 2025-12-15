Erst ließ er die Finger seiner beiden zu sich gewandten Hände aufeinander klappern, vielleicht rieb er sie sich auch. Dann legte er seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. Schon sein Tor gegen Sporting Lissabon (3:1) am Dienstag hatte Karl derartig bejubelt, bei seinem zwischenzeitlichen Führungstreffer gegen den FSV Mainz (2:2) 05 machte er es wieder.
Dezenter Hinweis an eine dauermeckernde FCB-Legende? Was will uns Bayern Münchens Juwel Lennart Karl damit sagen?
Was will uns das 17-jährige Supertalent damit sagen? Nach dem Sporting-Spiel kam er nicht in die Mixed Zone. Nach dem Mainz-Spiel schon, wollte mit den wartenden Reportern aber nicht plaudern. Im Vorbeigehen nach seinem Jubel gefragt, sagte Karl einzig, es sei "etwas ganz Normales".
Joshua Kimmich stand dafür, wie fast immer, Rede und Antwort. "Ich weiß es gar nicht", erklärte Kimmich und schob scherzhaft hinterher: "Vielleicht wegen neuem Vertrag." Karls aktueller Kontrakt gilt bis 2028, an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert er sich automatisch um ein Jahr. Aufgrund seiner starken Leistungen steht aber auch schon eine Gehaltserhöhung im Raum.
"Ich habe nie ein Tor geschossen": Max Eberl kann bei der Debatte nicht mitreden
Das Gelächter der Reporter war Kimmich mit seinem Spruch gewiss. Genau wie am Dienstag Sportvorstand Max Eberl, der eine Frage nach Karls Jubel ähnlich schlagfertig konterte. "Ich habe nie ein Tor geschossen. Deswegen weiß ich nicht, wie man darüber nachdenkt, wenn man eins schießt", sagte Eberl, versicherte aber, dass er "ganz viele Jubel parat" gehabt habe. "Ich habe sie halt nie gebraucht."
Gemunkelt wird, dass Karls Jubel an Mario Basler gerichtet sein könnte. Der 56-jährige Ex-Profi äußerte sich zuletzt wiederholt kritisch über Karl. "Ich glaube, dass er größer gemacht wird als er ist", sagte Basler beispielsweise. "Er ist ein junger Spieler, ein guter Spieler, aber ich glaube trotz allem, dass er sich in München nicht durchsetzen wird."
Lennart Karl erzielt gegen Mainz sechsten Saisontreffer
Karl stand in sechs der vergangenen sieben Pflichtspielen des FC Bayern in der Startelf. Sein Treffer gegen Mainz war bereits sein sechster in dieser Saison, dazu gelangen ihm zwei Assists. Längst wird über eine Nominierung in die Nationalmannschaft debattiert.
Kimmich sprach sich schon kürzlich dafür aus, nach dem Mainz-Spiel unterstrich er seine Meinung: "Es ist einfach die Wahrheit. Wenn einer bei Bayern regelmäßig spielt und regelmäßig gute Leistungen bringt und Deutscher ist, gehört er auf Sicht in die Nationalmannschaft - wenn er das über Wochen und Monate bestätigen kann."
Lennart Karl: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Spiele: 21
- Minuten: 947
- Tore: 6
- Assists: 2