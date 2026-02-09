Lennart Karl verhöhnt: Juwel des FC Bayern bei Kantersieg von Hoffenheim-Profi verspottet

Tatsächlich verlief Karls Start ins neue Spieljahr im Vergleich zu seinen teils sehr überzeugenden Auftritten im Herbst und Winter 2025 eher schleppend. In der Bundesliga gelang ihm nur gegen den 1. FC Köln ein später Treffer zum 3:1, dem er einen abermals kuriosen Torjubel folgen ließ.

In der Champions League verbuchte er indes bei der PSV Eindhoven einen tollen Assist auf Jamal Musiala zum zwischenzeitlichen 1:0. Abseits der beiden Scorerpunkte lief jedoch bis dato in 2026 noch nicht viel bei Karl zusammen.

Etwaige Leistungsschwankungen dürften jedoch bei Karl mit Blick auf sein Alter von Trainer Vincent Kompany eingeplant sein, zumal der Belgier nach der Rückkehr von Jamal Musiala nach langer Verletzungspause auch wieder eine Alternative mehr in der Offensive hat.

Gegen die formstarken Hoffenheimer, die mit fünf Siegen in Folge nach München gereist waren, setzte Kompany auf Serge Gnabry, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2028 verlängert hatte. Karl kam gemeinsam mit Musiala erst in der 63. Minute aufs Feld.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie gegen die Kraichgauer schon so gut wie entschieden. Nur eine Zeigerumdrehung zuvor hatte Luis Diaz auf 3:1 gestellt, die TSG agierte zudem seit der 17. Minute in Unterzahl. Am Ende gewann der Rekordmeister das Duell mit dem Tabellendritten deutlich mit 5:1.