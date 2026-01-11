Lennart Karl taucht als einziger bei Tor-Gala ab - drei Stars spielen sich in einen Rausch: Noten und Einzelkritiken zu FC Bayern vs. VfL Wolfsburg

Wie Olise zeigte Diaz eine Gala-Leistung, aber auch ganz kleine Schwächen. Mit seinem tollen Flankenlauf samt Hereingabe bereitete Diaz das Eigentor zur Münchner Führung vor. In Minute 10 vergab er dann eine Riesenchance und leistete sich zudem den Ballverlust, der zum Ausgleich führte. Fortan gab es nur noch Positives zu berichten: Diaz köpfelte zum 2:1 ein, erzwang das zweite Eigentor und legte noch Kanes 6:1 und Olises 7:1 auf. Note: 1,5.