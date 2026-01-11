Michael Olise, Luis Diaz und Harry Kane spielten sich in einen wahren Rausch - einzig der vierte Offensivspieler Lennart Karl fiel ab. In Führung ging der FC Bayern dank eines Eigentors von Kilian Fischer (5.). Dzenan Pejcinovic (13.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Luis Diaz (30.), Michael Olise (50. und 76.), Moritz Lenz mit einem weiteren Eigentor (53.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) und Leon Goretzka (88.) für den Endstand von 8:1 sorgten.
Lennart Karl taucht als einziger bei Tor-Gala ab - drei Stars spielen sich in einen Rausch: Noten und Einzelkritiken zu FC Bayern vs. VfL Wolfsburg
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Manuel Neuer
Nach auskuriertem Muskelfaserriss kehrte Neuer erwartungsgemäß für Jonas Urbig zurück ins Tor. Kaum gefordert, beim Gegentor machtlos. Note: 3,5.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Konrad Laimer
Einer der großen Gewinner der Hinrunde zeigte im ersten Spiel nach der Winterpause eine wechselhafte Leistung. Laimer hatte zunächst durchaus Anteile an Wolfsburgs zwischenzeitlichem Ausgleich, fand dann aber besser in die Partie. Note: 3.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Dayot Upamecano
Ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert, ist weiterhin unklar. Von den Spekulationen ließ sich Upamecano aber nichts anmerken und verteidigte gegen Wolfsburg abermals souverän. Note: 2,5.
- Getty Images Sport
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Jonathan Tah
Kleine Unsicherheit beim 1:1, ansonsten ebenfalls stabil. Dazu ein starker Assist zum 8:1. Note: 2,5.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Josip Stanisic
Bekam links hinten den Vorzug vor dem wiedergenesenen Hiroki Ito, Alphonso Davies musste krank passen. Stanisic unterstrich seine Startelf-Ambitionen mit einer weiteren guten Leistung. Fischers Eigentor zum 1:0 leitete er mit einem starken Steilpass auf Diaz ein. Knickte in den letzten Zügen des Spiels um und verließ das Feld angeschlagen. Note: 2,5.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Aleksandar Pavlovic
Gab den tiefen Spielmacher und gefiel mit klugem Passspiel. Note: 3.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Tom Bischof
Joshua Kimmich fehlte wegen Sprunggelenkproblemen. Etwas überraschend ersetzte ihn nicht Leon Goretzka, sondern Bischof. Der 20-Jährige brachte zwar fast jeden Ball an den Mann, ließ die entscheidenden Ideen dabei aber vermissen. Note: 3,5.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Michael Olise
Feierte sein 50. Bundesligaspiel mit einer Gala. Beim 1:0 setzte Olise den Eigentorschützen Fischer entscheidend unter Druck. Dann flankte er Diaz zweimal spektakulär frei, die zweite Chance landete im Tor. Olises ersten eigenen gefährlichen Abschluss parierte Wolfsburg-Keeper Kamil Grabara noch (48.), kurz darauf traf er per Schlenzer zum 3:1. Das 4:1 bereitete Olise genial vor, danach vergab er noch Chancen auf weitere Tore, ehe er das 7:1 markierte. Note: 1.
- AFP
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Lennart Karl
Während Jamal Musiala weiterhin an seinem Comeback arbeitet, stand Karl auf der Zehn abermals in der Startelf. Bemüht, aber glücklos. In Minute 40 scheiterte er nach einem guten Lauf freistehend an Wolfsburg-Keeper Kamil Grabara. In der 57. vorzeitig ausgewechselt. Note: 4.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Luis Diaz
Wie Olise zeigte Diaz eine Gala-Leistung, aber auch ganz kleine Schwächen. Mit seinem tollen Flankenlauf samt Hereingabe bereitete Diaz das Eigentor zur Münchner Führung vor. In Minute 10 vergab er dann eine Riesenchance und leistete sich zudem den Ballverlust, der zum Ausgleich führte. Fortan gab es nur noch Positives zu berichten: Diaz köpfelte zum 2:1 ein, erzwang das zweite Eigentor und legte noch Kanes 6:1 und Olises 7:1 auf. Note: 1,5.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Harry Kane
In der ersten Halbzeit verbrachte Kane erstaunlich viel Zeit auf dem Rasen. Erst forderte er vergeblich Elfmeter, dann musste er nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Nach der Pause drehte Kane auf: Das 4:1 leitete er mit einem Ballgewinn im Mittelfeld samt überragendem weiten Pass ein, das 5:1 assistiere er Guerreiro uneigennützig, dann zirkelte er den Ball zum 6:1 traumhaft ins Kreuzeck. Note: 1,5.
FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Einwechselspieler
Raphael Guerreiro: Kam in der 57. für Karl ins Spiel und schob zum 5:1 ein. Note: 2.
Leon Goretzka: Ersetzte in Minute 58 Pavlovic. Das 5:1 leitete Goretzka mit einem weit gespielten Freistoß aus der eigenen Hälfte gut ein, das 8:1 erzielte er selbst. Note: 1,5.
Wisdom Mike: Wurde in der 78. für Kane eingewechselt. Keine Bewertung.
Hiroki Ito: Kam für Upamecano. Keine Bewertung.
Felipe Chavez: Ersetzte in der Schlussphase Olise. Keine Bewertung.