Borussia Dortmund hat einen klaren Plan, wie Top-Talent Mathis Albert äquivalent zu Lennart Karls guter Entwicklung beim FC Bayern München bei den BVB-Profis Fuß fassen soll.
Lennart Karl beim FC Bayern als großes Vorbild? BVB plant offenbar Beförderung von Mega-Talent
WAS WURDE BERICHTET?
Wie die Sport Bild berichtet, soll der erst 16-Jährige im Anschluss an die am 3. November startenden U17-WM in Katar bereits zur U23 der Schwarzgelben in der Regionalliga hochgezogen werden, um erste Erfahrungen im Erwachsenen-Fußball zu sammeln.
Der Schritt sei eigentlich schon im Sommer geplant gewesen, allerdings habe man sich auf der Führungsebene dann dagegen entschieden, damit Mathis ohne Unterbrechung der Junioren-WM Spielpraxis in der 4. Liga sammeln kann.
- IMAGO / Patrick Ahlborn
WAS SAGEN DIE ZAHLEN?
Der gebürtige US-Amerikaner erzielte in der Dortmunder U19 bereits neun Tore (sechs Vorlagen) in nur 14 Pflichtspielen. Bei seinem Debüt für in eben jener Altersklasse war er 17 Monate jünger als Bayern-Pendant Karl, der aktuell in seiner ersten Profisaison beim deutschen Rekordmeister jüngst mit zwei Traumtoren in der Champions League gegen Club Brügge und in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach für Aufsehen sorgte. Sogar über eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer wird bereits fleißig spekuliert.
WUSSTEST DU?
Mathis dürfte ebenfalls für Deutschland, aber auch für Frankreich auflaufen. Sein Vater ist gebürtiger Franzose, auch deshalb wurde PSG vor zwei Jahren auf ihn aufmerksam. Allerdings zog es die Familie beruflich zurück nach Deutschland, wo Mathis' Eltern bereits zehn Jahre lang vor dessen Geburt gelebt hatten. Albert wechselte schlussendlich im Sommer 2024 aus der Akademie von Los Angeles Galaxy nach Dortmund.
WIE GEHT ES WEITER?
Dort soll - vorausgesetzt die Entwicklung verläuft weiter so positiv - im kommenden Sommer der Sprung zu den Profis anstehen. Sein Vertrag läuft offiziell noch bis 2027, im Mai jenen Jahres wird er volljährig. In den USA soll Mathis bereits durchaus einen Bekanntheitsgrad haben, trat etwa bei Werbeveranstaltungen mit Ronaldinho, Luis Figo oder Travis Scott auf. Seit zwei Jahren soll er einen Werbevertrag mit Nike besitzen, dieser läuft nach Angaben der Sport Bild noch sechs Jahre.