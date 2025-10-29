Lennart Karl beim FC Bayern als großes Vorbild? BVB plant offenbar Beförderung von Mega-Talent

Wie die Sport Bild berichtet, soll der erst 16-Jährige im Anschluss an die am 3. November startenden U17-WM in Katar bereits zur U23 der Schwarzgelben in der Regionalliga hochgezogen werden, um erste Erfahrungen im Erwachsenen-Fußball zu sammeln.

Der Schritt sei eigentlich schon im Sommer geplant gewesen, allerdings habe man sich auf der Führungsebene dann dagegen entschieden, damit Mathis ohne Unterbrechung der Junioren-WM Spielpraxis in der 4. Liga sammeln kann.