"Bis vor ein paar Monaten hätte ich Granit Xhaka geantwortet": Für Tom Bischof vom FC Bayern ist nun ein Portugiese der stärkste Gegner

"Seit unserem Spiel gegen PSG muss ich aber sagen: Vitinha! Er lenkt das gesamte Spiel von Paris. Er ist immer in Bewegung, er ruht nie, ist immer anspielbar. Er ist echt unangenehm zu bespielen", führte der 20-Jährige schließlich weiter aus.

Die Bayern trafen im Jahr 2025 zweimal auf den französischen Hauptstadtklub. Im Viertelfinale der Klub-WM im Sommer setzte es noch eine 0:2-Niederlage, ehe die Münchner das letzte Duell im zurückliegenden November in der Champions League knapp mit 2:1 für sich entschieden.

Bischof verpasste bei beiden Spielen den Sprung in die Startelf, im November wurde er aber immerhin zur zweiten Halbzeit für Serge Gnabry eingewechselt und durfte sich somit 45 Minuten lang mit Gegenspieler Vitinha messen.