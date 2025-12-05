Leistungsträger fordert wohl dicke Gehaltserhöhung! Dem FC Bayern München drohen die nächsten komplizierten Verhandlungen

Die Münchner Verantwortlichen würden mit dem Österreicher deshalb gerne verlängern. Vor einigen Wochen hatte die Sport Bild verkündet, dass es bereits erste Gespräche gegeben habe, ein schriftliches Angebot vom Verein jedoch noch nicht abgegeben wurde. Glaubt man den neuerlichen Berichten, könnten sich die Verhandlungen nun unerwartet in die Länge ziehen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte sich noch im September bei Sky positiv hinsichtlich einer schnellen Einigung mit seinem Landsmann geäußert: "Ich glaube, der Konny ist ein super Junge, der aus der Nähe hier kommt, der sich extrem wohlfühlt in München. Wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Es wäre schön, wenn der Konny sehr, sehr lange beim FC Bayern München spielen würde."

Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Bayern. Wettbewerbsübergreifend kam er für den deutschen Rekordmeister zu 110 Einsätzen (fünf Tore, 14 Assists).