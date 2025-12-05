Wie aus dem Bild-Podcast 'Bayern Insider' hervorgeht, würde Konrad Laimer bei einer Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier beim FC Bayern München gerne mehr Geld einstreichen. Laimer sei sich demnach seines hohen Stellenwerts beim deutschen Rekordmeister bewusst und wisse darüber hinaus, dass es womöglich um den letzten großen Vertrag seiner Laufbahn gehe.
Leistungsträger fordert wohl dicke Gehaltserhöhung! Dem FC Bayern München drohen die nächsten komplizierten Verhandlungen
Derzeit kassiert der 28-Jährige rund neun Millionen Euro Jahressalär, angesichts der zurückliegenden Verlängerungen von Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich sowie des aktuell schwelenden Pokers um Dayot Upamecano soll sich Laimer allerdings mehr ausrechnen. Laut 'Bayern Insider' wünsche er sich ein "Stammspieler-Gehalt" als Voraussetzung für eine Fortsetzung der noch bis 2027 laufenden Zusammenarbeit.
Bei den Bayern gehört Laimer unter Trainer Vincent Kompany zum unangefochtenen Stammpersonal. In dieser Saison stand der zum Rechtsverteidiger umgeschulte Mittelfeldspieler schon in 21 Pflichtspielen auf dem Rasen, wobei ihm ein Treffer und sechs Assists gelangen.
Freund über Laimer: "Konny ist ein super Junge"
Die Münchner Verantwortlichen würden mit dem Österreicher deshalb gerne verlängern. Vor einigen Wochen hatte die Sport Bild verkündet, dass es bereits erste Gespräche gegeben habe, ein schriftliches Angebot vom Verein jedoch noch nicht abgegeben wurde. Glaubt man den neuerlichen Berichten, könnten sich die Verhandlungen nun unerwartet in die Länge ziehen.
Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte sich noch im September bei Sky positiv hinsichtlich einer schnellen Einigung mit seinem Landsmann geäußert: "Ich glaube, der Konny ist ein super Junge, der aus der Nähe hier kommt, der sich extrem wohlfühlt in München. Wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Es wäre schön, wenn der Konny sehr, sehr lange beim FC Bayern München spielen würde."
Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Bayern. Wettbewerbsübergreifend kam er für den deutschen Rekordmeister zu 110 Einsätzen (fünf Tore, 14 Assists).
FC Bayern München: Die kommenden Spiele
- 6. Dezember vs. VfB Stuttgart (Bundesliga)
- 9. Dezember vs. Sporting Lissabon (Champions League)
- 14. Dezember vs. FSV Mainz 05 (Bundesliga)