Zweitligist Hannover 96 hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet und ist dabei beim FC Bayern fündig geworden.

Mittelfeldspieler Lee Hyunju (21) kommt per Leihe für ein Jahr aus München, das gab Hannover am Sonntag bekannt. Anschließend besteht für den südkoreanischen Junioren-Nationalspieler eine Kaufoption. In der vergangenen Saison war Lee bereits leihweise für den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Liga aktiv.