Der FC Bayern gibt Junioren-Nationalspieler Jussef Nasrawe ab. Der 18-Jährige wechselt zum österreichischen Erstligisten SV Oberbank Ried. Das teilten die Klubs am Freitag offiziell mit.
Leihe mit Kaufoption: FC Bayern gibt einen Junioren-Nationalspieler ab
Nasrawe, der in München noch bis 2027 unter Vertrag steht, wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Wie die Österreicher zudem mitteilten, haben sie im Anschluss eine Kaufoption.
Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler kam 2015 vom TSV Milbertshofen zum FC Bayern. Dort durchlief Nasrawe unter anderem die U17 und U19, ehe er mittlerweile fester Bestandteil der Reserve in der Regionalliga ist. Dazu spielt er mit der U19 noch in der UEFA Youth League. Eine Perspektive im Profikader von Cheftrainer Vincent Kompany hat Nasrawe aktuell nicht.
Ried-Boss Wolfgang Fiala lobt Jussef Nasrawe
Der Wechsel nach Ried sei für ihn "der nächste Schritt in meiner Entwicklung", erklärte Nasrawe.
Rieds Geschäftsführer Wolfgang Fiala sagte: "Wir haben in diesem Transferfenster gezielt nach einem variablen Spielertyp gesucht, vergleichbar mit den Profilen von Philipp Pomer und Fabian Rossdorfer. Mit Jussef Nasrawe ist es uns gelungen, genau einen solchen Spieler zu verpflichten. Er bringt eine hohe fußballerische Qualität und Spielintelligenz mit und war in dieser Saison bereits als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz. Er ist auch ein sehr guter Standard-Schütze. Diese Vielseitigkeit eröffnet uns zahlreiche taktische Möglichkeiten und macht unser Spiel insgesamt noch schwerer auszurechnen."
Der gebürtige Münchener hat irakische Wurzeln, ist aber deutscher U-Nationalspieler. Für die U17 des DFB lief er sechsmal auf. Nasrawe war in Bayerns zweiter Mannschaft in dieser Saison Stammspieler. In 19 Partien sammelte er sieben Scorerpunkte (ein Tor, sechs Assists).
