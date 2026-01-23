Leihe mit Kaufoption: FC Bayern gibt einen Junioren-Nationalspieler ab

Der Wechsel nach Ried sei für ihn "der nächste Schritt in meiner Entwicklung", erklärte Nasrawe.

Rieds Geschäftsführer Wolfgang Fiala sagte: "Wir haben in diesem Transferfenster gezielt nach einem variablen Spielertyp gesucht, vergleichbar mit den Profilen von Philipp Pomer und Fabian Rossdorfer. Mit Jussef Nasrawe ist es uns gelungen, genau einen solchen Spieler zu verpflichten. Er bringt eine hohe fußballerische Qualität und Spielintelligenz mit und war in dieser Saison bereits als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz. Er ist auch ein sehr guter Standard-Schütze. Diese Vielseitigkeit eröffnet uns zahlreiche taktische Möglichkeiten und macht unser Spiel insgesamt noch schwerer auszurechnen."

Der gebürtige Münchener hat irakische Wurzeln, ist aber deutscher U-Nationalspieler. Für die U17 des DFB lief er sechsmal auf. Nasrawe war in Bayerns zweiter Mannschaft in dieser Saison Stammspieler. In 19 Partien sammelte er sieben Scorerpunkte (ein Tor, sechs Assists).