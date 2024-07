Armindo Sieb wechselt vom FCB nach Mainz, um dort seine Entwicklung voranzutreiben.

Junioren-Nationalspieler Armindo Sieb verlässt den FC Bayern und heuert auf Leihbasis beim Bundesligarivalen FSV Mainz 05 an. Die Rheinhessen verkündeten am Sonntag den Transfer des jungen Angreifers, der für zwei Jahre in Mainz unterschrieben hat.